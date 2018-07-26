2018-07-26T14:23:24+03:00
Звезды

Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак

Кристина Кузьмина перенесла несколько серьезных операций за последний год
Ольга АНТОНОВА
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Актриса Кристина Кузьмина.Актриса Кристина Кузьмина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Страшный диагноз звезде театра и кино Кристине Кузьминой поставили пять лет назад. Ей пришлось перенести несколько операций, пройти курсы химиотерапии, чтобы болезнь отступила. Но в марте этого года актриса рассказала, что случился рецидив, и ей пришлось снова стать постоянным пациентом онкоцентра.

По ее словам, рецидив болезни – всегда страшнее, ведь раковый пациент уже знает, через что ему необходимо пройти, чтобы выжить.

«Второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия... Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться», — рассказывала Кузьмина.

Актриса отметила: во время лечения ей помогали близкие друзья, родные и дочь, от которой она не стала скрывать болезнь.

Сегодня, по словам Кристины, ее состояние стабилизировалось. Актриса успешно прошла лечение, съездила в Израиль. Как она считает, на святой земле с ней произошло чудо.

Во время лечения актрисе помогали друзья, родные и дочь, от которой она не стала скрывать болезнь. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Во время лечения актрисе помогали друзья, родные и дочь, от которой она не стала скрывать болезнь.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Спасибо за поддержку! На все воля Божья. Я отдыхала в Израиле, купалась в море, путешествовала по святым местам. Конечно, приходилось недолго быть на солнце. Посетила Храм Гроба Господня, Стену Плача. Вся эта поездка была спонтанной и необычной. Я пролечилась, теперь пью лекарства, прогнозы по здоровью никому до конца не известны. Только Богу… Я работаю, живу полной жизнью, сделала крутую стрижку! Влюбилась. Главное, что работа есть, в голове куча проектов. Все претворяю в жизнь, стараюсь», – призналась Кристина.

Несколько месяцев назад Кристина рассказывала, что онкология сделала ее сильнее. Она полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь. Если раньше у нее были определенные убеждения по поводу своей внешности, волос, то момент, когда ей пришлось избавиться от роскошных золотых волос ради стильной короткой стрижки был для нее очень болезненен.

Актриса Кристина Кузьмина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса Кристина Кузьмина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Всю жизнь хотела короткую стрижку, но понимала, что мне не хватает смелости и духа отрезать волосы, а тут случилось невероятное. Более того: теперь, когда снимаюсь и мне говорят вернуть мой старый образ, у меня есть такая возможность - благодаря гримерам. Я «облачаюсь» в длинные светлые волосы и думаю: «Боже, неужели я так ходила? Ведь не идет». Мне нравится, что сейчас можно экспериментировать с цветом и длинной. Я пока категорически не намерена возвращаться в свой старый образ!» – отметила Кузьмина.

Напомним, актриса стала известно после того, как снялась в сериалах «Улица», «Тайны следствия», «Мы из будущего 2», «Человек у окна». Также артистка успешно играет в театральных постановках и воспитывает дочь Агриппину-Аграфену.

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Раскол в семье артистов произошел около двух лет назад. В конце прошлого года супруги начали бракоразводный процесс. Единственным важным соединяющим звеном раньше была общая дочь Агриппина-Аграфена, которая жила попеременно либо с мамой, либо с папой. Но осенью Месхиев не пустил Кузьмину в свой дом, когда она приехала забрать девочку. Между экс-супругами вспыхнула ссора. Актриса даже поехала фиксировать побои в полицию. Но раздувать скандал не стали. Но зато решили наконец-то развестись официально. (подробности)

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