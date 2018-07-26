2018-07-26T15:58:50+03:00
Общество

22-летний блогер Никита Шалагинов умер от редкой формы рака

Его девушка, находившаяся с ним рядом последние месяцы, рассказала о трагедии в социальных сетях
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Блогер Никита Шалагинов.Блогер Никита Шалагинов.Фото: YouTube
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Московский блогер Никита Шалагинов, страдающий от редкой формы рака, ушел из жизни 25 июля в возрасте 22 лет. О произошедшем рассказала его девушка Анастасия Фурса в своем аккаунте в Instagram.

«Сегодня Никита ушел. Он ушел во сне. Ему не было больно», - написала возлюбленная умершего.

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Сегодня Никита ушёл. Он ушёл во сне. Ему не было больно. Когда мы познакомились, он спросил меня Да кто же ты такая? . Я часть той силы, что вечно жаждит зла и вечно совершает благо . Вчера у нас с ним была дата 11 месяцев всепоглощающей любви. На самом деле, конечно, больше: просто это официальная дата. Я держала его за руку и вслух читала Фауста . Настя, я тебя люблю . Я продолжу его задумки, наши задумки и продолжу вести свою страницу. В том числе я буду писать об онкологии то, что нам не рассказывают врачи. Я буду давать все, что знаю сама. Так он хотел. И, да, на моей руке теперь всегда будем мы. La famiglia. Наша любовь всегда будет жить.
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Она вспомнила их историю знакомства и пообещала продолжить задумки Шалагинова, а также вести страничку в соцсети и рассказывать об онкологии то, что, по ее словам, умалчивают врачи. Чуть позже она опубликовала еще одну общую фотографию с любимым человеком, предупредив о возможном мошенничестве непорядочных людей на фоне смерти Никиты.

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Никаких сборов на похороны Ника не ведётся. Судить тех, кто наживается на смерти дело последнее, поэтому просто не ведитесь. Если вдруг вам придёт сообщение с номером карты кидайте в бан. Я пока действительно мало что осознаю. В голове голос, картинки, и запах перед носом стоит. Спасибо за поддержку. Вечером я поделюсь с вами ещё одним кусочком нас.
9521 отметок «Нравится»56 комментариевInstagram

«Никаких сборов на похороны Ника не ведётся. Судить тех, кто наживается на смерти — дело последнее, поэтому просто не ведитесь. Если вдруг вам придёт сообщение с номером карты — кидайте в бан. Я пока действительно мало что осознаю. В голове голос, картинки, и запах перед носом стоит», - пишет Настя.

С 20 лет Шалагинов боролся с эпителиоидной саркомой мягких тканей, которую врачи обнаружили после результатов гистологии. Сам Никита рассказывал, что в течение 3 лет он не мог вылечить незаживающую рану на пальце в Петропаловске-Камчатском и в Москве, и только спустя столько времени медики решили отправить его ткани на обследование. После — лечение в Южной Корее и оглашение страшного диагноза, перелет в Германию на множество операций, сеансов лучевой терапии и курсов химиотерапии, которые, однако, не смогли остановить болезнь.

В 2018-ом году состояние Никиты ухудшилось, несмотря на прилагаемые усилия и лечение: метастазы обнаружились уже в голове. Две недели назад Настя Фурса сообщила подписчикам, которые высылали деньги на лечение и пытались помочь всем, чем могли, о переезде в Америку ради покупки подходящих препаратов для лечения.

Последние месяцы жизни Никиты Шалагинова его девушка была рядом. Шестого мая блогеру исполнилось 22 года.

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