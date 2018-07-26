22-летний блогер Никита Шалагинов умер от редкой формы рака

СЕГОДНЯ 15:01 2018-07-26T15:58:50+03:00

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Московский блогер Никита Шалагинов, страдающий от редкой формы рака, ушел из жизни 25 июля в возрасте 22 лет. О произошедшем рассказала его девушка Анастасия Фурса в своем аккаунте в Instagram.

«Сегодня Никита ушел. Он ушел во сне. Ему не было больно», - написала возлюбленная умершего.

veraishna Сегодня Никита ушёл. Он ушёл во сне. Ему не было больно. Когда мы познакомились, он спросил меня Да кто же ты такая? . Я часть той силы, что вечно жаждит зла и вечно совершает благо . Вчера у нас с ним была дата 11 месяцев всепоглощающей любви. На самом деле, конечно, больше: просто это официальная дата. Я держала его за руку и вслух читала Фауста . Настя, я тебя люблю . Я продолжу его задумки, наши задумки и продолжу вести свою страницу. В том числе я буду писать об онкологии то, что нам не рассказывают врачи. Я буду давать все, что знаю сама. Так он хотел. И, да, на моей руке теперь всегда будем мы. La famiglia. Наша любовь всегда будет жить.

Она вспомнила их историю знакомства и пообещала продолжить задумки Шалагинова, а также вести страничку в соцсети и рассказывать об онкологии то, что, по ее словам, умалчивают врачи. Чуть позже она опубликовала еще одну общую фотографию с любимым человеком, предупредив о возможном мошенничестве непорядочных людей на фоне смерти Никиты.

veraishna Никаких сборов на похороны Ника не ведётся. Судить тех, кто наживается на смерти дело последнее, поэтому просто не ведитесь. Если вдруг вам придёт сообщение с номером карты кидайте в бан. Я пока действительно мало что осознаю. В голове голос, картинки, и запах перед носом стоит. Спасибо за поддержку. Вечером я поделюсь с вами ещё одним кусочком нас.

«Никаких сборов на похороны Ника не ведётся. Судить тех, кто наживается на смерти — дело последнее, поэтому просто не ведитесь. Если вдруг вам придёт сообщение с номером карты — кидайте в бан. Я пока действительно мало что осознаю. В голове голос, картинки, и запах перед носом стоит», - пишет Настя.

С 20 лет Шалагинов боролся с эпителиоидной саркомой мягких тканей, которую врачи обнаружили после результатов гистологии. Сам Никита рассказывал, что в течение 3 лет он не мог вылечить незаживающую рану на пальце в Петропаловске-Камчатском и в Москве, и только спустя столько времени медики решили отправить его ткани на обследование. После — лечение в Южной Корее и оглашение страшного диагноза, перелет в Германию на множество операций, сеансов лучевой терапии и курсов химиотерапии, которые, однако, не смогли остановить болезнь.

В 2018-ом году состояние Никиты ухудшилось, несмотря на прилагаемые усилия и лечение: метастазы обнаружились уже в голове. Две недели назад Настя Фурса сообщила подписчикам, которые высылали деньги на лечение и пытались помочь всем, чем могли, о переезде в Америку ради покупки подходящих препаратов для лечения.

Последние месяцы жизни Никиты Шалагинова его девушка была рядом. Шестого мая блогеру исполнилось 22 года.