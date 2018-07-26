Роскачество рекомендует: вода в бутылках или квас - чем лучше утолить жажду в жару

СЕГОДНЯ 15:10 2018-07-26T16:00:04+03:00

Эксперты подсказывают, как правильно выбрать в жару воду в бутылках, и по этикетке определить качество. А также как рассказали про квас, полезный для здоровья

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Летом особенно важно правильно выбирать напитки для утоления жажды. Все диетологи в один голос говорят - нет ничего лучше обычной питьевой негазированной воды. А эксперты Роскачества подсказывают, что можно узнать о воде по этикетке, и на что нужно обратить особенное внимание.

1. Только высшей категории?

Если внимательно читать этикетку, то можно увидеть, что вода бывает первой или высшей категории.

Высшая - означает, что в ней большей минералов, в частности добыта из природных минеральных источников, то есть для здоровья она полезнее. Увы, далеко не всегда это случается на практике.

- Как показали результаты лабораторных испытаний, качество воды зависит от очистки на производстве и дополнительной минерализации, а не от места происхождения, - говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. - Исследование неожиданно для экспертов показало, что вода с оптимальным количеством полезных веществ - это искусственно минерализованная очищенная водопроводная вода! И она прекрасно конкурирует по качеству с питьевой водой из природных источников.

Получается, что вода первой категории, на которой порой написано, что она «из центрального водоснабжения», проще говоря, обычная водопроводная вода, часто такая же полезная, как «минерализованная, высшей категории».

То есть в жару не обязательно думать: первая или высшая категория? Берите любую.

2. Зачем нужна минерализация?

«Общая минерализация» - одно из важнейших свойств питьевой воды. Наш организм на жаре остро нуждается в минералах, которые выводятся с потом. А минералы, особенно магний и калий, остро необходимы сердцу, которое в духоте работает с повышенными нагрузками.

Часто на этикетках пишут о содержании анионов и катионов.

+ Катионы - калий, магний, железо.

+ Анионы – сульфаты, фтор и йод.

На этикетке указывают их процентное соотношение. Вода высокого качества будет иметь в составе не менее 200-300 мг/л. минеральных веществ.

Из других добавок допускаются серебро и йод. Но никак не подсластители и ароматизаторы. Такая вода уже переходит в категорию сладких водичек и сильно теряет в полезности.

3. Зарубежная лучше отечественной?

Нет. Исследование Роскачества показало, что на качество воды в целом не влияет ни ее зарубежное происхождение, ни цена. Мало того, отечественная вода зачастую превосходит зарубежную в качестве.

Так что покупая дорогую импортную воду, вы выбираете скорее престижную марку, чем качество.

4. Стекло или пластик?

Многие считают, что в пластиковых бутылках вода хоть и проще для переноски, легче, но в стекле - полезнее. И в целом правы. В стеклянных бутылках вода сохраняет свои полезные свойства дольше даже при несоблюдении условий хранения и перевозки. Но в пластиковых бутылках вода тоже безопасна: исследования доказали, что следов «миграции» вредных веществ от пластика зафиксировано не было, так что бояться такой упаковки не стоит.

5. Никакого осадка на донышке

В воде не должно быть осадка. Причем, чистота воды зависит от глубины скважины: чем глубже, тем чище и прозрачнее она будет. Кроме того, «чистота» воды зависит и от культуры ее производства.

- Если говорить о «водопроводной воде», производители прогоняют ее через дополнительные мелкие фильтры, удаляя излишки хлора, железа и всевозможные загрязнения, - поясняют эксперты. - Далее очищенную воду обогащают макро- и микроэлементами. Но и они не должны давать никакого осадка, поскольку слишком мелкие. И на выходе должна получится не только безопасная, но и чистая, полезная вода.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

+ За один день взрослый человек в среднем теряет около 0,5 литра воды с потом и дыханием. С мочой выводится около полутора литров. Итого – два литра воды, потерянной организмом за сутки. То есть и восполнить мы тоже должны два литра жидкости.

+ Потеря и не пополнение даже 10 % жидкости может иметь серьезные последствия для организма: быстрой утомляемости, усталости, ухудшению общего самочувствия.

+ Нехватка воды приводит к серьезным проблемам: инфекции, камни в почках, заболевания суставов, кариес, проблемы с пищеварением и обменом веществ.

КСТАТИ

Чем квас отличается от квасного напитка: ищем алкоголь

Многие из нас до сих пор не понимают разницу: на одной этикетке просто написано «Квас», а на другой - газированный напиток, полученный методом купажирования «Квас».

Второй вариант - это газировка со вкусом кваса. То есть все ингредиенты просто перемешиваются, добавляются ароматизаторы и вуаля - квасной напиток готов.

А квас - это продукт брожения квасного сусла, значит, слегка алкогольный. И не удивляйтесь, если на этикетке увидите слова «содержание спирта - до 1,2%». Это допустимая норма. Если алкоголя больше, значит, квас перебродил, нарушена технология производства. Но понять это можно только в лаборатории или профессиональному дегустатору.

И, конечно, натуральный квас, то есть продукт брожения, полезнее, чем газировка:

- Когда дрожжи начинают бродить, выделяются продукты метаболизма, в том числе и органические кислоты, и летучие компоненты, - поясняет Валерия Исаева, заместитель генерального директора Национального союза производителей пива и напитков, кандидат биологических наук. - Они полезны для нашего организма. А если производитель просто взял ингредиенты и смешал их, никаких органических кислот и летучих компонентов в изготовленном продукте не будет.

При производстве классического кваса не должны применятся искусственные добавки- красители, подсластители и усилители вкуса. О присутствии сахарозаменителей в квасе говорит состав: могут встречаться пищевая сладкая смесь «Мармикс 25» или отдельные добавки Е950, Е952 и Е954.

Натуральный квас, особенно приготовленный дома на подоконнике - отличный тонизирующий напиток. Он содержит витамины группы В, витамин С, которые важны для нашей нервной системы и иммунитета. То есть по сути, квас - это скорее питательный витаминизированный напиток. Для жары он, конечно, хорош, поскольку восполняет потеряю витаминов и минералов, но все же, в отличие от воды, довольно калорийный - в среднем в литре кваса содержится около 300 ккал. А это четверть дневной нормы для девушек, которые следят за фигурой.