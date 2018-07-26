Что скрывает ложь: ученые выяснили, почему абсолютно все люди врут

СЕГОДНЯ 15:25 2018-07-26T15:33:29+03:00

А также доказали, что лгуны чаще болеют и страдают скрытыми депрессиями. Какова природа нечестности, как часто мы обманываем и что происходит в головном мозге, когда мы врем

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Специалисты из американского Университета Нотр-Дама провели забавное, но весьма поучительное исследование - проверили, насколько привычка привирать влияет на общее состояние здоровья. Они собрали около 200 человек в возрасте от 18 до 71 года и дали им ответственное задание: 10 недель половина участников эксперимента должна была говорить правду и только правду, другая - вести себя как обычно. То есть врать по мелочи и приукрашивать действительность по-крупному.

Недаром же одна из любимых фраз нашего любимого и могучего доктора Хауса: «Все люди врут». И, как выяснилось, во многом поэтому чаще болеют. С одной стороны мы знаем, что врать нехорошо, с другой - как же без этого прожить и не навредить себе и другим. Вот и возникает «когнитивный диссонанс» - то есть несостыковочка в мозгу между тем как надо, и как есть. Что сказывается не только на психике, но и на общем состоянии здоровья.

В конце эксперимента члены группы «правдорубов» чувствовали себя более расслабленно, реже страдали от приступов плохого настроения и реже вступали в конфликты с окружающими. Также у них реже болели... горло и голова по сравнению с участниками группы «лгунов».

Ежедневно все участники помечали в анкетах, сколько раз им пришлось сказать неправду и выяснилось, что в среднем человек лжет 11-15 раз в неделю. Группе «правдолюбов» совсем избавиться от вредной привычки не удалось, но они стали врать в три раза реже, чем обычно. В результате в их группе было зафиксировано гораздо меньше жалоб по поводу психического состояния и физических проблем.

Легче всего удалось справиться с неправдой по поводу приукрашивания собственных достижений. А самыми неистребимыми поводами для вранья оказались объяснения по поводу опозданий на работу и извечное «и где ж ты шлялся всю ночь».

Вся правда о лжи

Большинство из нас - люди честные. Мы сами так думаем, и окружающие о нас того же мнения. На самом же деле прав доктор Хаус: все люди врут. А вот как раз-таки абсолютная неспособность приврать - разновидность некой психологической патологии.

В США вышла книга профессора поведенческой экономики в Дюкском Университете Дэна Ариэли «Истинная правда о нечестности: как мы врем всем подряд, особенно себе». Основной тезис таков: по-крупному обманывают единицы, а в мелочах - почти все, и второй тип нечестности куда вреднее.

В начале доктор Ариеэли вспоминает, как он замок дома на двери менял. Вызванный слесарь оказался философом и заявил, мол, замки на дверях нужны только для того, чтобы честные люди оставались честными. Есть один процент людей, которые всегда будут вести себя честно и никогда не украдут. Еще один процент будет всегда вести себя нечестно и постоянно пытаться вскрыть ваш замок и унести телевизор; от закоренелых воров замки вас вряд ли уберегут - эти, если им действительно нужно, найдут способ залезть в ваш дом. Предназначение замков, сказал слесарь, в том, чтобы защитить вас от 98%, в основном, честных людей, у которых мог бы возникнуть соблазн подергать вашу дверь, не будь она заперта.

Так какова же природа нечестности?

Доктор Дэн Ариэли и его коллеги провели эксперимент, в котором участникам предлагалось решить как можно больше задач за 5 минут, при этом можно было мухлевать. За деньги.

Исследователи экспериментировали с размером вознаграждения и пришли к выводу, что ожидаемого влияния на итог опыта этот фактор не оказывает. Более того, при назначении наибольшей цены за одну решенную задачу количество подтасовок снижалось.

Возможно, в таких условиях участникам сложнее было обманывать, сохраняя ощущение собственной честности, предполагает Ариэли.

Изменение вероятности поимки с поличным также не сказывается на окончательных итогах. Для того, чтобы убедиться в этом, ученые вводили в эксперимент «слепого» ведущего, позволяли подопытным самим брать из общей корзины плату в соответствии со своими результатами.

Во второй части эксперимента плату за сообразительность выдавали не деньгами, а жетонами (их потом можно было обменять на деньги). И выяснилось, чем сильнее опосредована та выгода, которую можно получить от мошенничества (то есть не сразу деньги, а сначала фанты), тем больше шансов, что человек поддастся соблазну смухлевать.

Мы врем за компанию и от умственного истощения

К вранью человека подталкивает и уверенность, что врет не он один. На определенном этапе в сценарий Дюкского Университета включали подставного «студента Дэвида», который через минуту после начала эксперимента заявлял, что решил все задачи, и радостно подмигивая, удалялся с пачкой денег. После такого нахальства «результативность» участников опыта, по сравнению с контрольной группой, подскакивала в три раза. Мол, если ему можно, почему мне нельзя?

Среди других факторов, повышающих склонность к обману, доктор Ариэли называет умственное истощение, когда человеку легче по мелочи смошенничать, чем честно довести трудную работу до конца. А также понимание, что ложь пойдет на пользу не самому обманщику, а некоей «команде». И ложь во спасение, когда человек привыкает «приукрашивать действительность» ради каких-то благих, по его мнению, целей.