2018-07-26T16:27:57+03:00
Здоровье

Японские ученые: Медленно жуешь – быстрее худеешь #сочныеновости

Исследователи уверены, есть прямая связь между скоростью поедания пищи и весом
Ольга АНТОНОВА
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Большинство людей, имеющих лишний вес, поглощают пищу слишком быстро.Большинство людей, имеющих лишний вес, поглощают пищу слишком быстро.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Помните, как родители в детстве говорили: жуй медленнее – так полезно. И недавнее исследование японских ученых это еще раз доказало. Причем не только потому что действительно полезнее для желудочно-кишечного тракта, но и помогает похудеть.

С 2008 по 2018 годы специалисты провели обследование 80 тысяч человек среднего возраста. Медики изучали не только медицинские данные, но и учитывали время, потраченное на еду.

И анализ данных показал, что большинство людей, имеющих лишний вес, поглощают пищу слишком быстро. Среди полных людей таких 45%. Среди тех, которые отдают предпочтение медленной еде, ожирением страдает только 21%.

Это связано с тем, что рецепторы мозга, отвечающие за насыщение, если человек быстро поглощает пищу, просто не успевают «сработать». И сытый человек просто не успевает понять, что ему уже достаточно. Отсюда переедание и как следствие, лишние килограммы.

Сочные новости.

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