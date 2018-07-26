СЕГОДНЯ 15:26 2018-07-26T16:27:57+03:00

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Помните, как родители в детстве говорили: жуй медленнее – так полезно. И недавнее исследование японских ученых это еще раз доказало. Причем не только потому что действительно полезнее для желудочно-кишечного тракта, но и помогает похудеть.

С 2008 по 2018 годы специалисты провели обследование 80 тысяч человек среднего возраста. Медики изучали не только медицинские данные, но и учитывали время, потраченное на еду.

И анализ данных показал, что большинство людей, имеющих лишний вес, поглощают пищу слишком быстро. Среди полных людей таких 45%. Среди тех, которые отдают предпочтение медленной еде, ожирением страдает только 21%.

Это связано с тем, что рецепторы мозга, отвечающие за насыщение, если человек быстро поглощает пищу, просто не успевают «сработать». И сытый человек просто не успевает понять, что ему уже достаточно. Отсюда переедание и как следствие, лишние килограммы.