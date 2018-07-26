2018-07-26T16:00:04+03:00
Общество

Будущие супруги смогут сами выбирать дату и время похода в ЗАГС

Закон одобрила Госдума
Елена ОДИНЦОВА
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Россиянам разрешат самим выбирать дату и время церемонии регистрации брака в ЗАГСе.Россиянам разрешат самим выбирать дату и время церемонии регистрации брака в ЗАГСе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россиянам, желающим вступить в брак, разрешат самим выбирать дату и время церемонии в ЗАГСе. Закон об этом в третьем, окончательном чтении, одобрила Госдума.

Рамки остаются, но достаточно свободные — не ранее месяца с момента подачи заявления о регистрации брака и не позднее 12 месяцев с этого дня. Причем «забронировать» желаемое время и дату можно будет и дистанционно, через портал госуслуг.

Сейчас дата регистрации брака жестко регламентирована — торжественная процедура назначается строго в день, когда истекает месяц со дня подачи заявления. Что не всегда удобно. Обычно бывает много желающих зарегистрировать свои отношения в «красивые» даты, типа 08.08.2018. За месяц во всех ЗАГСах, соответственно, выстраиваются дикие очереди. Кому приятно? Кроме того, у будущих молодоженов могут быть и какие-то другие, свои личные, предпочтения по дате - почему бы и нет?

Закон еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Но вряд ли кто будет против. Новшества предположительно начнут действовать с 1 октября 2018 года.

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