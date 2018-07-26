2018-07-26T16:18:40+03:00
Звезды

Звезде "Дома-2" сломали нос на шоу блогера Амирана Сардарова "Хачу невесту"

У нее случился конфликт с другой участницей
Ольга АНТОНОВА
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Светлана Юрченко подралась на шоу "Хачу невесту".Светлана Юрченко подралась на шоу "Хачу невесту".Фото: YouTube
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Если в шоу «Холостяк» участницы добиваются розы от главного героя, то в шоу «Хачу невесту» претендентки на руку и сердце Амирана Сардарова должны выполнить разные задания, причем большинство из них в полевых условиях. Нередко это приводит к конфликтах между участницами шоу, а иногда и к драке. Как вышло 25 июля, когда экс-участнице «Дом-2» Светлану Юрченко сломали нос и вырвали ресницы.

Конфликт с одной из участниц начался ещё на яхте во время съёмок. Одна из девушек оскорбила другую — и понеслось. Девушки вцепились друг другу в волосы. Но потасовка вскоре закончилась

Однако, когда конкурсанток отвезли за город и сказали им поставить палатки. началась ссора между Юрченко и другой участницей — Ларой Алборовой. В какой-то момент девушки вновь стали драться.

В итоге, как уверяет Светлана, ей вырвали наращённые ресницы и сломали нос. Участницы вскоре сказали Алборовой, что в конфликте виновата она. Девушка извинилась перед конкуренткой.

— Обнаружила, что мне вырывали наращённые ресницы. Все ноги были в гематомах. Голова просто раскалывалась. На следующее утро из дома вызвала скорую. Пролежала в больнице шесть дней, — позже рассказала Юрченко в интервью «СтарХит».

Светлана также уверяет, что теперь ей потребуется операция. Напомним, что Юрченко стала известна после участия в проекте "Дом-2", куда пришла четыре месяца назад. На неё обратил внимание ухажёр Ольги Бузовой Роман Гриценко. Однако спустя два месяца она вынуждена была покинуть шоу.

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