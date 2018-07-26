Пик сезона отпусков: Где загореть и не разориться в августе

СЕГОДНЯ 18:20 2018-07-26T18:24:16+03:00

Самое теплое море, самые людные пляжи. И самые высокие цены на курортах! “КП” вместе с экспертами ищет хоть сколько-нибудь бюджетные способы отдохнуть на море в августе

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В чем Россия и Европа друг с другом не спорят, так это в том, что август – пик пляжного сезона. Море, что Черное, что Средиземное, - как горячая ванна. В Сочи вода уже сейчас прогрелась до +25 градусов, у берегов греческого Родоса до +27, на пляжах Майорки +24... И еще целый месяц солнце будет работать “кипятильником” для морской воды. А отдыхающие - занимать свои места под солнцем.

В этом году спрос на отпуск в августе даже вырос – на 5% больше россиян выбрали для путешествия именно последний месяц лета (данные онлайн-трэвел агентства Biletix).

Но и цены на курортах раскалены до предела. Реально ли заполучить хотя бы неделю августовского отдыха на теплом море за разумные деньги? Ищем варианты и выбираем маршруты вместе с экспертами туристического рынка.

Ночи в подарок

- Несмотря на устоявшийся стереотип, что август - время самых высоких цен на путешествия, подходящие по стоимости предложения найти можно найти, и немало, - обнадеживает Светлана Баранова, специалист по связям с общественностью туроператора “Библио Глобус”. - Даже в пик сезона есть отели, которые готовы предложить скидки на проживание либо другие акции, чтобы снизить стоимость тура: например, “ночи в подарок”, когда турист платит за 6 дней, а отдыхает неделю.

- На курортах России и Абхазии наиболее выгодные цены августа – это самый конец месяца, перед началом учебного года. А вот на зарубежных пляжах отдых доступнее в первой неделе августа, на эти даты сейчас есть “горящие” путевки. Это лето в принципе оказалось удачным на туры «last minute». Но надо помнить, что в самые популярные отели, как правило, таких предложений не бывает. А также - о времени на оформление визы в те страны, куда она нужна (из самых массовых курортов это Испания, Италия, Греция, Хорватия и Болгария). Для поездки на Кипр электронная виза оформляется за день, так что тут горящие предложения можно “ловить” смело. Как и в безвизовые Турцию и Тунис, - добавляет Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью туроператора “TUI Россия”.

Считаем по минимуму

Самые бюджетные пляжные маршруты августа в общем-то традиционны – наше Черное море, Турция, Абхазия, Болгария, Греция... Для рейтинга мы взяли цены на отдых в отелях минимум 3 звезды – никакого частного сектора, пансионатов без звезд и “двушек”. Конечно, любое сравнение условно: в Турцию, скажем, наши люди в основном летят не в “трешки” с завтраками, а в пять звезд с “ол инклюзивом”. Но таких отелей практически нет на российском черноморском побережье. То, что предлагается за минимальную цену, устроит не всех, но эти цифры помогают понять планку - от чего отталкиваться.

САМЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ПЛЯЖНЫЕ ТУРЫ АВГУСТА

В России:

Анапа - от 18 500 рублей

Сочи - от 19 900 рублей

Геленджик - от 21 350 рублей

Крым - от 25 200 рублей

За границей:

Турция (Анталья) - от 16 700 рублей

Тунис (Хаммамет) – от 17 500 рублей

Абхазия (Цандрипш) - от 19 200 рублей

Болгария (Солнечный берег) - от 20 500 рублей

Греция (Родос) - от 20 300 рублей

Италия (Римини) – от 22 500 рублей

Кипр - от 23 500 рублей

Для тех, кто привык отдыхать с помощью турфирм – минимальная стоимость пляжных туров на человека. Во все случаях – на неделю в августе, с перелетом из Москвы, проживанием в отеле 3* и трансфером из аэропорта. По данным туроператоров “Библио Глобус” и “TUI Россия”.

КУДА МОЖНО КУПИТЬ САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ АВИАБИЛЕТЫ

В России

Ростов-на-Дону (Азовское море) - 5 100 рублей*

Калининград (Куршская коса на Балтийском море) - 8 200 рублей

Сочи - от 8 500 рублей

За границей

Кос (Греция) - 5 800 рублей

Бургас (Болгария) - 6 900 рублей

Родос (Греция) - 8 200 рублей

Минимальные цены на авиабилеты из Москвы и обратно, для одного человека, в августе 2018 года. Все самые дешевые тарифы – безбагажные. Чемодан прибавит еще около 30% стоимости. По данным интернет-сервиса для путешественников Biletix.

ДРУГИМ ПУТЕМ

Сэкономить могут отпускники, которые полетят “против шерсти” - в смысле направлений или дат:

Это на Черном и Средиземном морях август – самый смак. Но есть курорты, где он считается низким сезоном! А значит, отдохнуть в это время дешевле. “В ОАЭ летом скидки на проживание в отелях доходят до 50%, в дополнение к ним различные акции и бонусы – купив тур, можно получить бесплатные билеты в парк развлечений, например, - советует Светлана Баранова. - Хорошие скидки, тоже до 50%, предлагают и гостиницы Таиланда и Доминиканы”.

В чем подвох? В Эмиратах 40-градусное пекло, вода в Персидском заливе +32 градуса – не освежиться. С другой стороны, там везде кондиционеры. Так что, если не особо боитесь жары, можно пользоваться случаем. В Таиланде формально сезон дождей, но в Паттайе его пик приходится на сентябрь и октябрь, в августе льет меньше. И в любом случае очень тепло, порядка +32 градусов.

-Самые низкие цены – на туры с вылетом в последних числах августа, подсказывает Татьяна Коршунова: “Все хотят детей в школу проводить 1 сентября, поэтому спрос минимальный. Потом цены снова подскакивают”. Так что те, кому за парту не надо, могут сэкономить.

БИЗНЕС-КЛАСС

Ну и чисто для сравнения, чтобы понимать всю пропасть между бюджетным и роскошным отдыхом: топ самых дорогих туров августа-2018. Цены, опять же, на человека, с перелетом и за неделю отдыха.

Сейшелы все-таки дороже Сочи!

В России:

Ялта, Понизовка - 231 600 рублей

Сочи, Имеретинский курорт - 211 000 рублей

Геленджик, “Кемпински Гранд Отель” - 172 400 рублей

За границей:

Сейшелы, остров Силуэт - 288 900 рублей

Маврикий - 473 500 рублей

Мальдивы, Ари Атолл - 840 400 рублей

По данным интернет-сервиса для путешественников Biletix.