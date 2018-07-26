ВОЗ внесла сексуальную зависимость в свой каталог заболеваний

СЕГОДНЯ 20:45 2018-07-26T20:46:15+03:00

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присмотревшись к сексуальной зависимости — к обсессивно-компульсивному сексуальному поведению, выражаясь более научно, объявила его психическим расстройством. И внесла в свой каталог заболеваний, как сообщила Daily Mail

Это самое обсессивно-компульсивное сексуальное поведение (Compulsive sexual behaviour disorder) официально войдет в новое издание «Международной классификацию болезней» (ICD-11) под номером 6C72. Описание недуга уже можно найти в online-версии.

Кстати американцы озаботились экстремально похотливым поведением гораздо раньше. Еще в 2010 году они внесли его в свое "Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам". Выходит весь мир последовал примеру США. Надо полагать, и наш Минздрав не останется в стороне.

Похоже, что некоторые фирмы специально нацеливают свою рекламу на сексуально зависимых.

Теперь, если мужчина домогается направо-налево, ведет беспорядочную половую жизнь, то он отнюдь не кобель. А хворает. Равно, как и женщина невоздержанного поведения. Не будем давать ей определение.

У медиков есть и более точные критерии отбора «больных». По их понятиям, человека следует без колебаний записывать в больные сексуальной зависимостью, если на протяжении, как минимум, полугода его одолевают интенсивные и постоянные сексуальные фантазии и порывы. Зависимые, как правило, с трудом их контролируют. А то и вовсе не способны противостоять зову плоти. И следует ему, игнорируя опасность физического и эмоционального вреда.

"Я сегодня очень, очень сексуально озабочен. Не до песен мне теперь, не до стихов. Нет мочи, мочи, мочи. Просыпаюсь среди ночи. И не сплю уже до первых петухов", - пророчески описывал симптомы недуга советский поэт Игорь Эренбург еще в 70-е годы прошлого века.

Тем, кому может показаться, что болеть обсессивно-компульсивным сексуальным расстройством очень даже приятно, медики разъясняют: пациенты мучаются и страдают от содеянного. Интимная близость их изнуряет, зачастую они не получают от нее удовлетворения.

Медики уверяют, что страдающие обсессивно-компульсивным сексуальным расстройством не получают удовольствия от секса.

Сексуально зависимым, например, посчитал себя актер Кевин Спейси (Kevin Spacey). Он даже обратился в элитную клинику Meadows , расположенную в штате Аризона. Принимал там процедуры вместе со своим коллегой — актером, продюсером и режиссером Харви Вайнштейнонм (Harvey Weinstein). Обоих, как известно, обвинили в сексуальных домогательствах — в харасменте, как это безобразие называют на Западе.

Мнения специалистов по поводу нововведения разделились.

- Это подарок сексуальным маньякам, - уверяет Аллен Франсес, почетный профессор Университета Дьюка. Он опасается, что на диагноз, поставленный в соответствии с внесенным ВОЗ дополнением, начнут ссылаться адвокаты. И требовать освободить от ответственности злостных харасментщиков. Или даже насильников. Как их судить, если они больные? Лечить надо.

- Включение сексуальной зависимости в каталог заболеваний ВОЗ отнюдь не означает то, что это можно будет использовать в качестве оправдания преступного поведения, - успокаивает Джеффри Рид, эксперт ВОЗ. - Сексуальные домогательства, надругательств или изнасилования по-прежнему будут относиться к области уголовного права и служить основанием для привлечения к судебной ответственности.

Многие, конечно, сильно сомневаются, что сексуальную зависимость надо причислять к недугам. Скорее — к порокам. Однако, как уверяет известный американский нарколог Джон О`Нейлл, это и в самом деле болезнь. У страдающих ею перестраивается мозг. Человек не может чувствовать себя нормально, пока не получит «дозу секса».

Болезненные пристрастия, по словам доктора, бывают самые разнообразная: начиная от навязчивой тяги к порнографии и мастурбации до непреодолимого желания какого-нибудь рискованного соития - в лифте, в такси, на кладбище, в самолете. Или за деньги.

Сексуальная зависимость может проявляться в разных формах.

По данным специалистов клиники Meadows, сексуальной зависимостью страдают примерно 5 процентов людей. Как мужчин, так и женщин. А это в общей сложности более 300 миллионов человек по всему миру. Почти у половины - исключительно на почве их заболевания - возникают проблемы в семейной жизни. У трети - на работе.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

7 симптомов острой сексуальной зависимости

1. Вы чувствуете, что не контролируете свое поведение.

2. Понимаете, что удовлетворяя свою "страсть" можете натворить много глупостей.

3. Хотите избавиться от пагубной привычки, но не можете.

4. Чтобы получить удовольствие, вам надо все больше и больше секса.

5. На поиски сексуальных партнерш или партнеров вы тратите все больше и больше времени.

6. В жертву сексу вы приносите другие важные аспекты своей жизни.

7. Секс вы воспринимаете лишь как способ поднять себе настроение.

Чтобы считаться больным, надо обнаружить у себя все семь симптомов. А иначе вы симулянт.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Ну, спасибо тебе, ВОЗ

Неслыханное счастье привалило мужьям-изменщикам. Им теперь даже изворачиваться не придется. Наоборот, стоит сразу признаваться - да, нездоров. Вчера, мол, приступ случился, обострение. Едва живой остался… А уж как мучился - врагу не пожелаешь…

Больных жалеют, поят чаем с малиной, вызывают врача и выписывают больничный. А не гоняются с серпом, не устраивают истерики с криками "я с тобой разведусь!", "иди откуда пришел!".

Кстати, психическое оправдание найдено не только сексуальной зависимости. Но и всему, с позволения сказать, "джентльменскому набору". И если раньше больными считались лишь алкоголики с наркоманами, то теперь еще и картежники, и обжоры, и любители устраивать семейные сцены со злобными криками и рукоприкладством. Вы не поверите, но и регулярное проявление тупости отныне тоже болезнь. Психиатры ласково называют ее легким нейрокогнитивным расстройством.

Медики пока не решились записать в недуги Интернет-зависимость. Ждут результатов более детальных исследований. Но и без этого они создали для мужчин условия словно для редких зверушек в заповеднике. Или как для обезьян в Индии. Можно ни в чем приятном себе не отказывать. А жены пусть смирятся - в первую очередь с "болезненными" изменами своих хворающих мужей. Почему бы в самом деле не проявить милосердие?