Проверенные способы накопить на активную старость

СЕГОДНЯ 20:45 2018-07-26T20:58:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В большинстве развитых стран граждане живут не только на госпенсию, но и на доход от собственных сбережений.

1. Счет в банке

Банковский депозит - самый простой и надежный способ сбережений. Не надо его недооценивать. Если вы откроете вклад под 7% годовых и будете каждый месяц пополнять его хотя бы на пять тысяч рублей, то за 15 лет получите капитал в 1,7 млн. рублей (или меньше, если ставки по вкладам упадут). В любом случае от инфляции эти деньги точно сбережете (в отличие от тех, что храните дома).

Но есть другая опасность. Курс рубля до сих пор иногда лихорадит. А предсказать его на 15 лет вперед не возьмется ни один аналитик. Чтобы снизить риски, лучше копить деньги в разных валютах. В долларах и евро пускай лежит хотя бы 30% от ваших банковских сбережений.

Кстати, при открытии вкладов есть важный нюанс - в одном банке держите не больше 1,4 млн. рублей (это максимальная сумма, подпадающая под систему страхования вкладов).

2. Инвестиции

В банках стоит хранить только резервный фонд. Сумму, которая равна вашим расходам на шесть месяцев. Остальные сбережения лучше делать в более доходных финансовых инструментах. Наиболее доступный - акции и облигации. Так, в крупных банках уже можно купить облигации федерального займа (ОФЗ). А также открыть брокерский счет и самому торговать на бирже.

Но если ваша цель - накопить на безбедную старость, нет смысла спекулировать. Достаточно просто покупать ценные бумаги и создавать инвестиционный портфель. А еще государство предлагает очень удобный способ для новичков. Если открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), то с вложенных денег можно получить налоговый вычет (13% от суммы, но не больше 52 тысяч рублей в год).

3. Страхование

Накопительное страхование жизни - это продукт двойного действия: вы и деньги копите, и страховку жизни имеете. Работает система так. Вы каждый месяц вносите на счет определенную часть денег. А когда выходите на пенсию, получаете всю сумму плюс набежавшие проценты. Или заключаете договор пожизненных выплат. Если с вами что-либо случится до окончания срока действия полиса, наследники получат всю сумму, указанную в договоре. Размер взносов, срок, страховые случаи и другие условия там детально прописываются.

Есть нюанс: забрать деньги до окончания срока действия полиса можно, но компания возьмет за это комиссию. Доход по НСЖ минимальный, зато вы с первого же дня застрахованы на крупную сумму. И отдельную страховку жизни можно не покупать.

4. Покупай и сдавай в аренду

Этот вариант доступен не всем. Но к нему стоит стремиться. Алгоритм может быть таким: сначала вы решаете собственный жилищный вопрос, а затем покупаете квартиру для сдачи в аренду. Можно даже в ипотеку. Ваша задача - накопить такой первоначальный взнос, при котором ежемесячные платежи по кредиту будут полностью покрываться платой от заселенных жильцов. К моменту выхода на пенсию ипотеку желательно отдать. Тогда у вас появится дополнительный пассивный доход.

P. S. Главное правило любых инвестиций - диверсификация (то есть хранение денег в разных финансовых корзинах) и последовательность. То есть сбережения нужно откладывать раз в месяц/квартал и в несколько кубышек одновременно. Такая стратегия резко снижает риски потерять весь капитал. В идеале к моменту выхода на пенсию у вас должно быть несколько источников пассивного дохода: государственная пенсия и собственные сбережения в разных формах.

Во что было выгодно вкладывать в последние три годаФото: Алексей СТЕФАНОВ

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Богаче соседа: как получить более высокое пособие

Чем больше источников дохода, тем лучше. Поэтому недооценивать то, что нам должно на старости выдать государство, тоже не стоит. Вот как сделать эти выплаты более весомыми.

✓ Зарплата - вдвое выше средней

За год человек может получить максимум 10 баллов (сейчас чуть меньше - 8,7 балла, переходный период продлится до 2021 года). Для этого нужно получать чуть больше 85 тысяч рублей в месяц, или примерно в 2,5 раза выше средней зарплаты по стране. При этом пенсия будет одинаковой и у тех, кто получает 85 тысяч, и у тех, чей доход хоть под миллион. А вот если зарплата вдвое меньше максимальной, то человек получит вдвое меньше баллов и т. д.

Затем все накопленные баллы будут умножаться на пенсионный коэффициент (он выражается в рублях). Несложно догадаться: чем больше баллов накопили к моменту выхода на заслуженный отдых, тем больше будет пенсия. Правда, при одном важном условии...

✓ Белый доход

Доходы населения - производная от состояния экономики. А пенсии - производная от зарплат. За работающих россиян их работодатели платят 30% страховых взносов от окладов. Эти деньги должны обеспечивать нам бесплатную медицину и достойные пенсии. В ПФР идет 22%. Но это лишь в том случае, если доходы белые.

Просто знайте: если вы получаете официально минималку, а все остальное - в конверте, баллы вам начисляются тоже по минималке, и пенсия будет мизерная. И поделом, ведь сейчас вы, по сути, недоплачиваете нынешним пенсионерам.

Увидеть, сколько баллов вы уже накопили, можно в личном кабинете на сайте ПФР (см. «Алгоритм»).

✓ Трудоголики будут богаче

Пенсия зависит не только от зарплаты, но и от трудового стажа. Во-первых, нужно заработать минимальный срок для получения страховой пенсии - 15 лет (сейчас - 9 лет, переходный период продлится до 2024 года). Во-вторых, чем дольше вы будете работать, тем больше баллов накопите. И в-третьих, после достижения пенсионного возраста (который, правда, сейчас может вырасти) начинаются повышающие коэффициенты. К примеру, если отработал сверх этого срока 5 лет и не обратился за пенсией, число баллов увеличится в 1,5 раза. А если 8 лет - почти вдвое!

АЛГОРИТМ

Считаем свою будущую госпенсию

✓ Заходите на сайт pfrf.ru в раздел «Личный кабинет». Используете логин и пароль от портала «Госуслуги» (если вас там еще нет, регистрируйтесь, это удобно).

✓ Находите раздел «Получить информацию: о сформированных пенсионных правах».

✓ Смотрите, набрали ли вы минимальный стаж.

✓ Если минимальный стаж есть или к моменту назначения пенсии точно будет, смотрим графу «Баллы». Перемножаем каждый из них на 81,5 рубля. Это стоимость пенсионного коэффициента сейчас, в 2018 году (индексируется на уровень инфляции каждый год).

✓ Добавляете к полученному 4983 рубля. Это фиксированный платеж для всех, кто заслужит трудовую пенсию. То есть будет иметь минимально необходимый стаж и минимально необходимое число баллов (не менее 13,8 балла в 2018 году и не менее 30 баллов в 2025 году).

✓ Получаете ту пенсию, на которую вы могли бы рассчитывать уже сейчас (если бы вам исполнилось 55 и 60 лет). Если вы продолжаете работать, то число баллов будет расти, соответственно будет расти и будущая пенсия.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Берите пример с бизнеса

Вообще копить на старость и просто копить - это в принципе одно и то же. Те же деньги, вид сбоку. И здесь надо придерживаться главного правила финансистов. Вы ВСЕГДА должны зарабатывать больше, чем тратите.

Берите пример с действующего бизнеса. Когда предприниматель получает прибыль, он часть денег тратит на себя, часть откладывает в резерв, а часть инвестирует в развитие. Это баланс, при котором и владелец бизнеса радуется, и его компания растет, а не топчется на месте.

В личных финансах все то же самое. Помимо трат на жизнь, надо и кубышку иметь, и инвестиции на будущее делать.

- По терминологии Фазиля Искандера, людей по отношению к личному бюджету можно разделить на «кроликов задумавшихся» и «бездумных», - говорит Сергей Пятенко, глава Экономико-правовой школы ФБК. - Зачем думать о собственных деньгах? Действительно, можно быть просто кроликом. Жить быстро, бедно, не задумываясь. Но можно поразмышлять, как стать более независимым и снизить риски в своей жизни.