2018-07-26T23:17:11+03:00
Звезды

Караченцову не помогла терапия в Израиле

По словам близких актера, он начал новый курс химиотерапии в Москве
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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73-летний Николай Караченцов недавно вернулся из Израиля, где прошел курс лечения рака73-летний Николай Караченцов недавно вернулся из Израиля, где прошел курс лечения ракаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Недавно 73-летний Николай Караченцов вернулся из Израиля, где прошел курс лечения рака легкого в одной из лучших клиник. По словам российских и израильских врачей, они боятся делать Николаю Петровичу операцию, мол, актер может не пережить этого вмешательства.

Увы, как говорит супруга актера Людмила Поргина, лучевая терапия в Израиле, на которую им пришлось искать более 3 миллионов рублей, не помогла. Болезнь вернулась. Хотя в первый месяц после терапии опухоль значительно уменьшилась.

Николай Петрович, вернувшись из Израиля, прошел обследование у российских врачей, которые сказали, что ему необходим повторный курс химиотерапии в столичной клинике. Артист вместе с супругой сейчас проживает на своей подмосковной даче и выезжает в город только на встречу с медиками.

- Николаю Петровичу на этой неделе начали делать «химию», - сказала «КП» домработница актера. - Сейчас Людмила Андреевна в театре. А утром они ездили с Николаем Петровичем в больницу, потому что у него сильно болело колено. Медики сделали снимок, сказали, что ничего страшного не обнаружили. Николай Петрович держится, выглядит хорошо, настроение у него нормальное.

Друзья Караченцова говорят, что актер не отчаивается, строит творческие планы.

- Николай Петрович хочет, чтобы появился фестиваль актерской песни имени Караченцова. Это мероприятие будет проходить при поддержке фонда Николая Караченцова, - рассказал «Комсомолке» друг семьи актера Максим Федоров.

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