2018-07-27T02:07:27+03:00
Звезды

60-летняя Елена Кондулайнен искупалась в смелом бикини

Актриса снова подтвердила свое звание первого секс-символа СССР [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Елена Кондулайнен сфотографировалась на Иссык-Куле. Фото: соцсети.Елена Кондулайнен сфотографировалась на Иссык-Куле. Фото: соцсети.
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В этом году Елена Кондулайнен отметила 60-летний юбилей. Но душой и телом актриса по-прежнему молода: Елена Ивановна находится в отличной форме – как творческой, так и физической. Что она не устает доказывать новыми ролями и новыми горячими снимками в соцсетях. Весной во время отпуска в Греции артистка снялась топлесс, буквально взорвав Интернет. И вот теперь Кондулайнен поделилась новыми фотографиями, сделанными во время отдыха на озере Иссык-Куль. Елена сфотографировалась в смелом для своего возраста бикини, продемонстрировав поклонникам подтянутое тело.

На снимках актриса позирует в модном двухцветном раздельном купальнике, гордо выпятив пышную грудь, которая когда-то сводила с ума миллионы мужчин Советского союза. За свою кинокарьеру Кондулайнен снялась во многих фильмах, один из которых - «Сто дней до приказа» - запомнился зрителям откровенной сценой: актриса предстала на экране полностью обнаженной. В 1990 году, когда картина вышла в прокат, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. С тех пор Елена носит титул первого секс-символа СССР, который она то и дело подтверждает.

60-летняя актриса в прекрасной форме. Фото: соцсети.

60-летняя актриса в прекрасной форме. Фото: соцсети.

На Иссык-Куль Елена отправилась вместе со своими коллегами-артистами: делегация из Москвы приехала в Кыргызстан на Неделю российского кино. Во время кинофорума Кондулайнен выступила не только как актриса, но и как певица, исполнив для зрителей несколько песен. Елене вручили медаль и присвоили звание «Лучший работник культуры Кыргызстана». В свободное от показов время актриса решила посетить самое известное озеро страны и рассказать о нем подписчикам своей странички.

Елена Кондулайнен уже много лет служит в «Театре Луны». В спектакле «Казанова» она играет роль императрицы Екатерины Великой. Елена была замужем четыре раза, но сейчас ее сердце свободно. Как признается артистка, она до сих пор ловит на себе взгляды заинтересованных мужчин, но никто из них пока так и не составил ее счастье.

В этом году Елена Кондулайнен отметила 60-летний юбилей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году Елена Кондулайнен отметила 60-летний юбилей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я наоборот, все молодею и молодею. За границей со мной молодые люди знакомятся, да и здесь тоже - они меня как актрису не знают, они же все в Интернете, - призналась недавно Елена «Комсомолке».

При этом Кондулайнен – уже бабушка, счастливо воспитывающая внуков. У Елены двое сыновей, Александр и Михаил.

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