51-летняя Николь Кидман планирует стать мамой в третий раз

СЕГОДНЯ 03:00 2018-07-27T03:21:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Слухи о том, что в браке Николь Кидман и Кита Урбана не все гладко, то и дело появляются в американских таблоидах. В ответ актриса позирует вместе с супругом на красных дорожках и демонстрирует полную идиллию их отношений. Более того, Николь мечтает подарить мужу третьего ребенка! Несмотря на то, что актриса отметила 51-й день рождения, она планирует снова стать мамой. Об этом изданию New Idea поведали знакомые звезды.

В браке с кантри-певцом Китом Урбаном у актрисы уже подрастают две дочки - 10-летняя Сандей-Роуз и 8-летняя Фейт, но пара мечтает ещё об одном ребёнке.

- Моя бабушка родила мою маму в 49 лет. А я хотела бы превзойти ее достижение, - призналась Кидман в одном из интервью в прошлом году. И это вполне реально - для современной медицины нет ничего невозможного. Младшую дочь Кидман Фейт родила суррогатная мать, и, возможно, третий ребёнок супругов появится на свет тем же способом.

Актриса позирует вместе с супругом на красных дорожках и демонстрирует полную идиллию их отношений.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее актриса рассказывала, что во время брака с Томом Крузом она пережила два выкидыша, и это оставило шрам в ее сердце на всю оставшуюся жизнь. Первый раз Николь потеряла ребенка, когда ей было 23 года, они с Томом только начали встречаться. Второй выкидыш случился спустя десять лет – вскоре после того, как Круз подал на развод. В браке Том и Николь усыновили двоих детей, сейчас они уже выросли. После развода с Крузом Николь долгое время не ладила с приемными детьми, которые приняли сторону отца. Дочь даже не пригласила Кидман на собственную свадьбу. И лишь недавно 26-летняя Изабелла и 22-летний Коннор снова начали общаться с актрисой.

Видимо, поэтому Николь не упомянула приемных детей весной этого года во время церемонии премии «Эмми». Актриса получила награду в номинации «Лучшая актриса мини-сериала» за телесагу «Большая маленькая ложь». Выйдя на сцену за статуэткой, Кидман произнесла благодарственную речь, которая тут же вызвала бурю негодования в соцсетях. Актриса поблагодарила своего мужа и двоих детей. Хотя на самом деле детей у нее четверо — Николь «забыла» про приемных Коннора и Изабеллу.

- У меня большая артистическая семья, которая поддерживает меня на протяжении всего пути, через все взлеты и падения. Спасибо им за это, - сказала Николь со сцены. - У меня есть две прекрасные девочки — Санни и Фейт, у меня есть мой дорогой Кит. Они стольким жертвовали на протяжении всей жизни. Так вот, эта награда — ваша. Я просто хочу, чтобы она стояла на полке в комнате девочек, и каждый раз, когда они на нее смотрели бы, думали: "Наша мама не укладывала нас спать, но, по крайней мере, у нас есть эта награда!"

Как только актриса завершила свою речь и ушла со сцены, в Твиттер посыпались сообщения от возмущенных зрителей. Они обвинили Кидман в лицемерии и в пренебрежении к старшим детям.

«Николь, подожди, подожди... У тебя четыре ребенка, ЧЕТЫРЕ, слышишь?», - писали пользователи соцсетей.

Другие связывали «забывчивость» актрисы с тем, что ее старшие дети стали саентологами, как и Том Круз, и это отдалило звезду от усыновленных отпрысков.

Напомним, Николь Кидман и Том Круз поженились в 1991 году и развелись в 2001-м. В 2006 году актриса вышла замуж за своего соотечественника – австралийского кантри-исполнителя Кита Урбана.