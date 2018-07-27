Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов всего за пять минут

СЕГОДНЯ 03:30 2018-07-27T03:39:31+03:00

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Ким Кардашьян – гений коммерции. Не обладая особыми талантами (она не поет, не танцует, не снимается в кино и не играет на сцене) модель умудряется делать деньги буквально из воздуха. На днях Ким заработала 5 миллионов долларов всего за пять минут. Как ей это удалось? Рассказываем.

Ким выпустила три новых именных именных аромата в рамках своей парфюмерной коллекции: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Окружение звезды уверяет, что Кардашьян не потратила на их рекламу ни цента. Она просто пошла проверенным способом и публиковала в Инстаграме свои обнаженные снимки, рассказывая о новых ароматах. Способ оказался более чем эффективным. После того, как продажи парфюма стартовали в Интернете (по цене 45 долларов за флакончик), преданные поклонницы Кардашьян раскупили всю партию за считанные минуты. Тем самым обогатив модель на пять миллионов долларов. К слову, в прошлом году сразу после запуска косметическая линия принесла звезде реалити-шоу 14 миллионов долларов.

Ким всегда использует свои формы, когда речь идет о заработке и популярности в Интернете.Фото: EAST NEWS

Если в финансовом плане Ким не о чем беспокоиться, то в личной жизни звезды давно не все гладко. Вслед за нервным срывом, который случился у ее мужа Канье Уэста в прошлом году (рэпер признался, что впал в депрессию из-за употребления кокаина), у артиста начались новые проблемы со здоровьем. На днях ему потребовалась срочная медицинская помощь – ослабленный организм Уэста дал сбой, и у него началась сильнейшая простуда. В госпиталь его отвезла не скорая помощь, а сама Ким на своей машине. Врачи констатировали, что рэпер подхватил вирус гриппа, с которым было невозможно справиться домашними средствами. Медики провели необходимые процедуры и отпустили Канье домой. Теперь главное для него - постараться не заразить детей, ведь они будут переживать болезнь гораздо тяжелее.

Напомним, у 37-летней Ким Кардашьян и 41-летнего рэпера Канье Уэста подрастают трое детей. Сын Сэйнт родился в декабре 2015 года, старшей дочери Норт пять лет. Ещё одну дочку - пара назвала ее Чикаго - супругам в январе 2018 года родила суррогатная мать.