2018-07-27T14:12:04+03:00
Наука

«Снежный человек» попал в объектив камеры наблюдения в Коми

Сработала видео ловушка, установленная в дремучем лесу местными жителями [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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"Снежный человек" прошел примерно в 70 метрах от камеры."Снежный человек" прошел примерно в 70 метрах от камеры.
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Таинственное мохнатое существо удалось запечатлеть благодаря стараниям жителей Коми Михаила Смирнова и Ольги Кучеренко. Оно «попалось» в видео ловушку, которую те повесили в лесу примерно в 50 километрах от Сыктывкара.

Кадры — весьма четкие. Высокое двуногое существо, покрытое темной шерстью, появилось на них несколько раз. Правда, довольно далеко — метрах эдак в 70. Не меньше. Оно быстро шагало — сначала в одну сторону, потом в другую, мелькая в просветах между деревьями. Подробностей не видно. Заметно лишь, что существо массивное, с длинными — почти до колен — руками.

Мохнатая фигура несколько раз мелькнула в просветах между деревьями.

Мохнатая фигура несколько раз мелькнула в просветах между деревьями.

- Это «снежный человек» или реликтовый гоминоид по-научному, - заверил Игорь Бурцев, руководитель Международного центра гоминологии, получивший съемку от ее авторов. - Существо очень похоже на то, которое в 1967 году запечатлели в США Роджер Паттерсон и Боб Гимлин — и с виду и походкой. Американца называют «снежного человека» йети, сасквач, бигфут. В Коми — яг-морт.

«Ловцы» реликтового гоминоида выбрали место для съемки не случайно — именно здесь Ольга встретила однажды яг-морта. Написала об этом Бурцеву — известному криптозоологу. Тот посоветовал развесить по деревьям «угощения» - яблоки и хлеб. Мол, есть шанс, что «снежный человек» придет их забрать.

Он пришел, но почему-то ничего не забрал. Даже близко не подошел. Хотя в кадр попал - пусть даже в виде очень маленькой фигурки. Но и такая съемка считается крайне удачной в среде криптозоологов - ученых, которые ищут неизвестных науке существ. Особенно человекоподобных.

Съемку анализируют коллеги Бурцева, в том числе и из США - эксперты, которые в свое время проверяли подлинность фильма Паттерсона-Гимлина. Сам Бурцев отправился на «место проишествия» за подробностями. Найдя следы яг-морта и деревья, рядом с которыми тот находился, можно будет довольно точно определить его рост.

КСТАТИ

В прошлом году йети справлял юбилей — 50 лет, как впервые попал в кадр

20 октября 1967 года в Калифорнии — в диком и лесистом ущелье Блаф-Крик - Роджер Паттерсон (Roger Patterson) и Боб Гимлин (Bob Gimlin) встретили «снежного человека». Так называют это загадочное существо у нас. Йети, сасквач, бигфут — называют в США.

Гимлин и Паттерсон участвовали в ковбойских скачках. Выехали верхом прогуляться по окрестностям и поснимать друг друга на любительскую 16-миллиметровую камеру. Бигфут прошел в 7 метрах от ковбоев. Камера в это время находилась в сумке у Паттерсона. Пока он ее доставал, существо удалилось метров на 40.

Йети из кинохроники Гимлина-Паттерсона 1967 года.

Йети из кинохроники Гимлина-Паттерсона 1967 года.

Паттерсон начал снимать, потом побежал следом. Почти догнал — до бигфута оставалось примерно 20 метров. Остановился. И тут существо обернулось...

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«Снежный человек» попал в объектив камеры наблюдения в Коми.

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