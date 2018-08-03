Игра Momo в What's App: как новое виртуальное приложение толкает детей на самоубийство

СЕГОДНЯ 16:36 2018-08-03T16:47:30+03:00

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Генеральная прокуратура мексиканского штата Табаско предупредила об опасности, которую несет новая игра Momo в What's App. Ее участникам предлагается выполнять различные экстремальные задания, связанные с риском для здоровья.

“Предупреждаем о новом вызове для детей и молодых людей. Избегай общения с незнакомыми, они ищут информацию, которая может быть использована против тебя”, - заявили правоохранители.

Как играть в Momo

Игра Momo в What's App начинается далеко не с общения в самом мессенджере. В первую очередь кураторы ищут пользователей в различных социальных сетях и на форумах. Они рассылают подросткам страшные фотографии и видео с изображением сцен насилия, а затем принуждают выполнять различные приказы. В случае отказа кураторы переходят к прямым угрозам.

Если пользователь соглашается, он продолжает получать изображения сцен насилия, а также запросы персональной информации и задание на совершение определенных действий.

Как Momo связана с убийствами детей

Игра получила широкий резонанс во время расследования смерти 12-летней девочки из аргентинского Буэнос-Айреса. Исследуя ее телефон, следователи нашли в нем игру Momo в What's App.

Оказалось, что там она общалась с так называемым куратором - 18-летней девушкой, с которой познакомилась в социальных сетях. Та предлагала ей проходить различные “экстремальные тесты”, связанные с риском для жизни. По версии следствия, во время выполнения одного из них она и погибла.

“Телефон был взломан, чтобы найти фото и чаты в WhatsApp, и теперь предполагаемый подросток, с которым она обменивалась этими сообщениями, разыскивается”, - заявили в полиции Буэнос-Айреса.

По информации правоохранителей, игра началась в одной из групп в Facebook, участникам которой предложили поговорить с незнакомцами. С Momo связaны семь номеров телефона с кодами Япoнии и Латинской Америки.

Откуда появилось изображение на аватарке

В качестве аватарки люди, завлекающие пользователей в Momo, используют еще один жуткий снимок - фото скульптуры, созданной компанией Link Factory. С 2016 года она находится в галерее ужасов Vanilla Gallery. Это бюст существа на птичьих лапках, похожего на женщину, с выпученными глазами и гротескной ухмылкой. Первоначально работа принадлежала японскому художнику Мидори Хаяси и не была связана с игрой.

Не повторить российский опыт

В 2016 году в российском сегменте интернета получила распространение игра “Синий кит”, склоняющая подростков к самоубийству. Киты были выбраны в качестве символа самоубийства: некоторые из этих млекопитающих по неясным причинам массово выбрасываются на берег и умирают. Суть затеи такова: c пользователями связывались кураторы специальных групп “ВКонтакте” и вовлекали их в “игру”, финалом которой должен был стать суицид.

КСТАТИ

Группами «синих китов» в соцсетях руководили кураторы с Украины

Московская полиция продолжает расследование по так называемым «группам смерти», они же группы «синий кит». Напомним, в соцсетях начали появляться такие страницы, которые активно пропагандировались среди подростков. Участникам групп «киты» давали различные задания. Финальный уровень - «самоликвидация». Серией самоубийств и попыток, которые не удалось - слава богу - довести до конца, занимаются в Следственном комитете и полиции. Специалистам удалось вычислить IP-адреса компьютеров кураторов «синих китов». Часть из них общалась с российскими подростками с территории Украины (подробности)