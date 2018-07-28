"Оранжевый - хит сезона" - снова в моде

СЕГОДНЯ 07:00 2018-07-28T08:39:34+03:00

Все начинается с того, как девушка без криминального прошлого попадает в тюрьму. Фото: кадр из фильма

Самая кричащая женская драма, вобравшая в себя почти все проблемы не только слабого пола, но и, наверное, всего современного общества - от социальных до политических, возвращается на телеэкраны с новой главой [кадры, трейлер]

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"Оранжевый - хит сезона" - почти что эталонный пример того, как можно рассказать по-настоящему сильную историю, не выпуская персонажей из помещения, по сути - за периметр, огороженный колючей проволокой. И в этом ограниченном пространстве кипят страсти, которым позавидовала бы, пожалуй, вся огромная Индия с ее Раджем Капуром, Митхуном Чакраборти и Айшварией Рай.

Оранжевый хит сезона (6 сезон) Русский трейлер (Субтитры, 2018). Русский трейлер 6 сезона сериала Оранжевый хит сезона 2018 года

Конечно, "Тюрьма ОЗ" 20 лет назад уже взяла эту планку, но "Оранжевый" не пытается повторить успех знаменитого первого часового сериала НВО, а занимает свою нишу, где есть место не только драме, но часто и любви, и страсти, и смеху, и слезам. Ну девочки все-таки, куда же без слез...

Что ждет Доггет, которая сбежала к любовнику-охраннику?Фото: кадр из фильма

Создательница сериала - Дженджи Коэн, автор бессмертных "Косяков" - о женщине, которая, чтобы остаться после смерти своего благоверного в высшем обществе, начинает приторговывать травкой, снова делает, казалось бы, чисто женский сериал "Оранжевый - хит сезона". Который снова повторяет успех "Косяков", ведь история цепляет всех без исключения.

Добропорядочная (с виду), миловидная девушка из хорошей семьи Пайпер Чэпмен попадает на полтора года в тюрьму за перевозку наркотиков. В неприятную историю блондинка угодила давно, связавшись со своей тогда новой и внезапной любовью - лесбиянкой Алекс Воуз. Теперь, когда Пайпер думала, что все осталось в далеком прошлом, грязь, булькая, всплывает наружу, жених и семья пребывают в легком шоке, а тюрьма Личфилд распахивает перед ней свои крепкие объятья.

Прочитав пособие по тюремной жизни, Чэпмен для себя решает, что теперь ей будет сравительно легко отмотать свой срок, однако поверхностные сведения из дешевой брошюрки не идут ни в какое сравнение с реальностью, которая открывается девушке за колючей проволокой. Здесь сидят такие же люди, как и она сама, у каждой из них своя жизнь, своя история, свои беды и радости. И эта одно из основных посланий Дженджи Коэн - ЗДЕСЬ ВСЕ РАВНЫ, независимо от расы, цвета кожи, места рождения, сексуальной ориентации, вероисповедания или отсутствия такового.

Пайпер предстоит не просто провести здесь какое-то время, но пройти настоящую школу выживания, ведь контингент в Личфилде тот еще, скандал может закончиться не только вырванными волосами, но и ножом под ребрами.

Между прочим, "Оранжевый" имеет литературную основу - биографическую повесть Пайпер Керман, рассказывающую ее проведенном в тюрьме годе.

Пайпер - не единственный главный персонаж в сериале. В некоторых эпизодах ее история вообще отходит на второй план, а на первый выходят остальные обитатели женской тюрьмы. Эротоманка Лорна Морелло, забеременевшая от охранника «Дайя» Диас, дочь офицера Пуссе Вашингтон, Глория Мендоса, наркоманка Ники Николс, псевдохристианка Пенсатукки Доггетт, толстушка Тэйсти, Сьюзанн «Безумные глазки» и, конечно, русская Галина "Рыжая" Резникова.

Никки страдает наркоманией, но теперь, похоже, это ее не самая главная проблемаФото: кадр из фильма

Эпизоды часто содержат воспоминания о значительных событиях от прошлых событий заключенных и тюремных охранников. Эти воспоминания обычно объясняют, как заключенный попал в тюрьму или иным образом раскрывают предысторию персонажа.

Все, как в обычной тюрьме - чернокожие и мексиканцы держатся отдельно.Фото: кадр из фильма

Мужских персонажей в сериале немного, но все они яркие. Начиная от охранника Порноусики, беспринципного, алчного, жестокого директора Джо Капуто, по своему защищающего права каждой женщины в тюрьме Личфилд и чьи усилия и цели в качестве надзирателя постоянно противоречат деловым интересам корпорации, которая приобрела тюремный объект, когда он вот-вот должен был быть закрыт.

Порноусики - самый ненавистный, но самый колоритный мужской персонажФото: кадр из фильма

Сюжеты, которые показывает Дженджи Коэн в "Оранжевый хит сезона", взяты из жизни, иногда это прямые напоминания зрителям о страшных фактах, которые никогда не должны повториться. Как, например, смерть Пуссе Вашингтон, одной из самых любимых персонажей фанатов сериала, чья смерть повлекла за собой события, последствия которых изменили судьбу каждого обитателя Лифилда. Смерть Пуссе - это реставрация смерти Эрика Гарнера, как бы постановка известного убийства 43-летнего чернокожего сотрудниками полиции, чьи последние слова "Я не могу дышать!" стали лозунгом движения "Черная жизнь". Как и Гарнер, Пуссе была случайно задушена до смерти во время задержания, и не найдется в мире аргументов, которые могли бы хоть как-то оправдать эту смерть. Это было ужасно и трагично, и даже сериал не смог сделать смерть более "дешевой".

А вот заключительная сцена пятого сезона отсылает зрителей к знаменитому мультфильму студии Pixar "История Игрушек-3", когда игрушки стоят в ряд перед печкой в ожидании гибели.

Неужели электрический стул?Фото: кадр из фильма

Весь пятый сезон был посвящен тюремному восстанию, последовавшему за смертью Пуссе, длившемуся по сути три дня, но отраженному в 13 сериях. И вновь эти события не кажутся размазанной по тарелке кашей, каждый эпизод - новая история, новый поворот, новые страдания, новые взлеты и падения. После этого сезона никто не будет прежним, потому что сам по себе бунт не остался незамеченным ни для властей, ни для заключенных, ни для родственников, наблюдавших за ним через ограду тюрьмы. Убийство главного виновника смерти Пуссе - Пискателло еще предстоит расследовать, но можно с уверенностью сказать, что наказание за смерти двух надзирателей (кроме Пискателло есть еще один труп охранника, в которого стреляла Дайя) будет самыми жестким для каждой из участниц бунта.