Украинские радикалы собирались казнить Януковича, как румынского диктатора Чаушеску

СЕГОДНЯ 22:33 2018-07-28T22:33:39+03:00

Экс-президент Леонид Кравчук рассказал о готовившемся покушении во время майдана на последнего полностью легитимного лидера страны

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Планы активистов киевского майдана-2014 по устранению тогдашнего президента Виктора Януковича — далеко не новость. Но теперь тому появилось очередное подтверждение из уст весьма осведомлённого лица.

Как сообщил журналистам первый президент Украины Леонид Кравчук, незадолго до кровавого переворота на майдане в феврале-2014 ему позвонил неизвестный:

— Готовится убийство Януковича, создана так называемая «группа Чаушеску», — приводит Кравчук слова этого «доброжелателя», пожелавшего сохранить анонимность.

Организаторам покушения не откажешь в политграмоте: румынский диктатор Николае Чаушеску был свергнут в ходе «бархатной революции»-1989, а потом убит после марионеточного «суда». Очевидно, такая же участь (возможно, даже с импровизированным «оглашением приговора» и записью на камеру красивой медиа-картинки в духе ближневосточных террористов) готовилась и для Януковича. Но тот в последний момент смог выскользнуть из капкана — и сейчас благополучно живёт в политической эмиграции в России.

Почему информатор позвонил именно Кравчуку? Во время киевской «революции» тот пытался организовать переговоры действующей власти с оппозицией и пользовался доверием обеих сторон.

В итоге Кравчук смог передать горячую новость в администрацию Януковича, что, очевидно, подтолкнуло его ускорить отъезд из Киева 22 февраля. Затем в столице произошёл кровавый переворот, вызвавший отделение Крыма и гражданскую войну в Донбассе.

Также в интервью Кравчук посетовал, что нынешний хозяин «киевского стола», Пётр Порошенко, за четыре года своего правления так и не счёл возможным с ним встретиться один на один.