2018-07-29T10:38:32+03:00
Общество

Российские школьники взяли три “золота” по биологии

Максим ВОЛОДИН
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Российская сборная по биологии-2018. Фото: министерство просвещения РФ.Российская сборная по биологии-2018. Фото: министерство просвещения РФ.
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“Блестящая победа!” - так назвала успех российских школьников на Международной биологической олимпиаде в Тегеране (Иран) министр просвещения Ольга Васильева.

Россию представляли четыре школьника. Данил Афонин (Новосибирск), Азат Гараев (Москва), Артём Пустовид (Москва) завоевали золотые медали. Ирина Ярутич (Москва) - серебряную.

Результаты лучше, чем в прошлом году - в британском Ковентри российская команда взяла два “золота”, одно “серебро” и одна “бронзу”.

Руководителем сборной, как и в прошлом году, выступил Александр Рубцов, профессор кафедры биохимии МГУ.

Состязание серьезное и представительное: 270 участников из 71 страны. Все юные биологи - победители национальных олимпиад.

В течение двух дней молодые люди решают теоретические и практические задания по клеточной и молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, животных и человека, этологии (изучает генетически обусловленное поведение), биосистематике, генетике и эволюции.

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