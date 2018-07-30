Зачем Трампу бомбить Иран

СЕГОДНЯ 01:03 2018-07-30T01:46:08+03:00

Наш обозреватель Валерий Рукобратский отправился в Иран, чтобы понять как уже десятки лет эта страна живет под жесточайшими американскими санкциями - и все равно остается мощнейшей в регионе Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Тегеран пугает мир громкими заявлениями: то сбирается уничтожить Израиль, то перекрыть Персидский залив. Наш корреспондент отправился в эту страну, чтобы понять, на самом ли деле Иран такой агрессивный или просто хитрый [фото]

Меня трясло и лихорадило. Хотя еще несколько часов назад я был вполне себе счастлив - тогда я пальцами сжимал пластик пол-литровой бутылочки виски из шереметьевского дьюти-фри. Черт меня дернул его купить! Я же знал, что в Иране алкоголь под запретом. Что пассажиров с европейских рейсов досматривают, бутылки изымают. А за продажу и распитие внутри страны по суровым исламским законам - 70 ударов плетью! Я ж не мазохист. Хотя... Это было мучением — за полчаса до посадки в Тегеране попытаться влить в себя хоть сколько-нибудь, но желательно побольше. Может, это меня потом и спасло?

На пограничном контроле я смешался с толпой прилетевших из Багдада.

- Мы - паломники, в Иране много исламских святынь, - объяснил мне Хайдер Альджобори - нефтяник из Эн-Наджафа. Он для ирано-иракского военного конфликта (кровопролитная война началась в 1980-м и длилась 8 лет) был еще слишком мал. Гораздо лучше помнит время американского вторжения.

- Американцы же нас с братьями-иранцами и стравили, - уверен Хайдер. Он хоть из Ирака, но, как и большинство иранцев, - шиит. Это такая ветвь в исламе (ну как католики и православные в христианстве). Но большинство в исламе исповедуют суннизм. И обе эти ветви (в отличие от католиков и православных) друг к другу непримиримы.

Сзади к нашей очереди пристроилась нехилая группа людей в камуфляже.

- О, это рейс из Дамаска, тут по несколько самолетов в день из Сирии прилетает, - кивнул Хайдер на военных. - Иранские добровольцы против сирийских игиловцев (ИГИЛ - запрещенная в РФ группировка - ред.).

Никаких опознавательных знаков на форме не было. Но и на добровольцев подтянутые, с аккуратными бородками мужчины похожи не были.

Иранец, чтобы вылететь за границу должен оформить специальное разрешение, а затем оплатить его. Делается это вот на таких аппаратах в зоне вылета из тегеранского аэропортаФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

В аэропорту меня никто не ждал. Представитель иранского МИДа, который встречал нашу московскую делегацию журналистов, почему-то решил, что я прилетаю на следующий день. Все уехали в отель, а я остался. Времени - три часа ночи. Меня тут же атаковали таксисты: недружелюбные, смотрящие на тебя, как на жертвенного барашка, жадные до валюты в твоем кошельке.

Обменники в аэропорту, как и по всей стране, - закрыты. Иран уже несколько месяцев лихорадит от валютного кризиса. Курс местного центробанка — 53 000 риалов за один евро. Таксисты настойчиво предлагали менять по 70 000. Их намеки, что я никогда отсюда сам не выберусь, становились все агрессивнее. Убегая от таксистов, я забрался на второй этаж, в зону вылета.

- Хелп ми! - прокричал я мужчине в очках. Виду он был вполне интеллигентного, ковырялся возле платежного терминала.

- Да, да, сейчас, вот только оплачу себе разрешение на выезд.

- Что-что оплатите? - не понял я.

- Ну нам, иранцам, чтобы выехать за границу нужно что-то вроде визы оформить и пошлину заплатить, - мужчина ловко просунул банковскую карточку в терминал, а затем полез в мобильный, чтобы вызвать мне такси.

Тут к нему подбежал крупный мужчина и что-то яростно застрекотал на фарси. Человек в очках оправдывался. Из всего сказанного я понял только одно слово: «русия».

- Русия?! - воскликнул толстячок и перешел на сносный английский:

- А я азербайджанец! - затем он принюхался ко мне и сделал неожиданный вывод: - Мы почти братья. Не бойся, дорогой, я тебе деньги по хорошему курсу обменяю. А в отель как родного отвезу.

И не соврал. Бережно передавал меня от одного азербайджанца другому. Сначала был меняла (80 000 риалов за евро), а затем водитель такси (20 евро за 40 километров дороги до отеля).

Из-за ночных приключений я забыл включить в номере кондиционер. 45-градусный тегеранский полдень пробрался внутрь. И я проснулся с жуткой головной болью. От дурацкой самолетной выпивки меня трясло и лихорадило. Из окна номера на 18-м этаже открывался так себе вид: 15-миллионный город блюдцем лежал вдалеке, а сверху его накрывала сизая дымка. Отель расположился на самом севере Тегерана — здесь на холмах раскинулись районы дорогих отелей и богатых вилл. Юг города, где живет основное население, задыхался от копоти, которая месяцами не продувается ветрами.

Север Тегерана, богатые кварталы. На здании справа внизу на крыше установлены спутниковые антенны. Они запрещены в Иране, чтобы не подвергаться тлетворному влиянию западного ТВ. Но некоторые - хотя это дорого и незаконно - все равно их устанавливаютФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

«ЧУЖИМ НЕ ТОРГУЕМ, НО И СВОЕ НЕ ОТДАЕМ»

Со стены осуждающе хмурил густые чернильные брови первый высший духовный правитель Исламской республики Иран (должность называется рахбар) аятолла Хомейни. С ним сквозь толщину стекол очков молчаливо соглашался нынешний духовный лидер страны - Али Хаменеи. Будто оба знали о моих похмельных муках. Портреты революционных вождей Ирана повсюду. Но мы впервые внимательно разглядели друг друга в кабинете представителя высшей духовной власти в крупнейшей иранской газете «Ettelaat Daily». Говоря проще – цензора.

Кабинет представителя духовной власти (и сам он справа) в редакции одной из крупнейших иранских газет «Ettelaat Daily»Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Какого шайтана туда занесло группу российских журналистов? Мы участвовали в первом совместном медиафоруме. У наших стран сейчас подозрительно много общего. Россия и Иран - явные союзники в Сирии и неявные в противостоянии санкционному удаву Запада.

Иранцы были вежливы и любознательны. И недоверчивы.

Фотоархив газеты «Ettelaat Daily». Российским журналистам показывают уникальные снимки со встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля в 1943 годуФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Возможно ли, что Путин и Трамп договорятся по Сирии в обмен на интересы Ирана? – любимый вопрос местных репортеров.

- Мы чужим не торгуем, но и свое не отдаем, - отбивался за всю страну замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин (он и возглавлял делегацию московских СМИ).

Иранские репортеры тут же убегали строчить молнии на свои информленты: Россия не будет предавать Иран!

- Но нам они все равно не доверяют. Генетическая память о непростых отношениях с Москвой крепкая, - вводил меня в курс дела накануне поездки в Иран один наш дипломат, хорошо знающий ситуацию в регионе:

- Они прекрасно помнят, как мы, объединившись с Западом, поддержали очередные антииранские санкции. А сейчас не спешим участвовать в совместном бизнесе, опасаясь наказаний от США. Мы даже свою промышленную продукцию боимся им поставлять. Потому что в ее производстве есть западные технологии. А это опять санкционный риск. Напряжение в наших отношениях – сильное. Но еще сильнее напряжение внутри самого Ирана.

Еще снимки из архива газеты: выступление генсека Никиты Хрущева, Леонид Брежнев награждает первую женщину-космонавта Валентину ТерешковуФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

«КАК МЫ БУДЕМ ЖИТЬ БЕЗ САНКЦИЙ?»

Я бы мог снять рубашку и выжать из нее ведро воды. Было два часа дня, мы сидели в полутемном душном кабинете отдела экономики газеты «Тегеран дейли». Только что в этом районе столицы вырубили электричество, и спасительные кондиционеры не работали. Из-за жары страна перешла на режим экономии. В разных кварталах Тегерана напряжение отключают в определенное время суток на несколько часов.

- Не понимаю! – воскликнул я, обращаясь к редактору отдела экономики издания Мехди Норузиану. - На дорогах Тегерана – километровые пробки. В кафе и магазинах – полно народу. Словно ваши люди и проблемы экономики из-за санкций живут в разных мирах.

Образцы местного автопрома. Легковушка стоит от 5000 долларов, мотоциклы – от 100 долларов.Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Пробки – потому что бензин стоит копейки (цена литра 95-го - 15 руб. - дотируется государством. – Авт.). А в магазинах люди стараются успеть купить по старым ценам, потому что высокая инфляция (рост цен в этом году ожидается в 60%). Но мы научились выживать - санкции начались сразу после исламской революции в 1979 году. И у нас уникальный опыт. В обход эмбарго мы наладили торговлю со странами Азии и Ближнего Востока. И Россия туда же идет, все правильно делаете.

От этих слов я взмок еще сильнее. Мне не хотелось идти туда же, куда пошел Иран.

Слева – сувенирная лавка в Тегеране. Справа – вино. Алкоголь в Иране под запретом, но его можно найти, например, в армянских кварталах ТегеранаФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Хотя санкции против вас – не сравнить с нашими, – мне показалось, господин Норузиан усмехнулся нашим российским страданиям. – Ирану перекрыли экспорт нефти. Отрезали от мировой банковской системы. Перестали занимать деньги за границей и продавать технологии. Запретили западным компаниям вести с Ираном дела.

- Но у нас есть тысячелетний опыт торговли по-восточному, - объяснял мне позже секреты выживания иранского народа один человек. Я даже не знаю, как его представить. Он – участник полулегальных схем движения денег и товаров из Ирана и обратно. Свели меня с ним по знакомству.

В супермаркетах полно продуктов. Килограмм суперспелого манго – 200 рублей. Говядина, как говорят россияне, работающее в Тегеране, сопоставима с московскими ценамиФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Допустим, ты вырастил клубнику под Тегераном и нашел на нее покупателя, например, в Австрии, - начал мой эксперт издалека («Тебе не надо валюту обменять?» - предложил он перед этим). – Ты отправляешь ему товар. Но так как мы отрезаны от мировой банковской системы – покупатель не может перечислить тебе деньги. Но может это сделать на счет моего компаньона в Турции. А он мне на сумму перевода поставит оттуда, например, лекарства, необходимые Ирану. Я их здесь продаю и расплачиваюсь с тобой за клубнику. Естественно, каждый в цепочке получает свой процент. Представить страшно, как мы будем жить, если отменят санкции.

Слева внизу – сахар на палочке. Иранцы любят размешивать его в чае, а не насыпатьФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

ВЕШАТЬ ЛЮДЕЙ УДОБНЕЕ НА СТРОИТЕЛЬНОМ КРАНЕ

Антииранские санкции – явление противоречивое. В этом меня убедил Иван. Он жил и учился в Тегеране, сейчас занимается совместным бизнесом (от греха подальше не уточняет, каким). Мы разговорились в фойе отеля.

- Вот все знают, что до ядерной сделки (соглашение между ЕС, США и Ираном – последние прекращают военную атомную программу в обмен на снятие экономических ограничений. – Авт.) им было запрещено торговать нефтью. Но это не так! В Южную Корею, Японию и Австралию – можно было. США сделали исключение для своих союзников (из-за экономических соображений). А значит валюта всегда поступала в бюджет страны. И так во всем. Начинаешь разбираться и понимаешь – иранцы водят тебя за нос! Делают это искренне, умело. Вот, к примеру, тебя еще не звали на какую-нибудь закрытую вечеринку?

Ресторан «Россия» в центре Тегерана - популярное среди местных заведениеФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Ну звали, - признался я. Дело было во время перелета в Тегеран. Позади меня сидел иранский вариант нашего Тимоти - весь в татухах, модный такой.

- Музыкант, - представился он, мы разговорились и он предложил: - Запиши мой телефон. У меня завтра вечеринка – девчонки, алкоголь. Звони, скажу, куда приехать.

Меню ресторана. Яичница-глазунья – в наших деньгах будет стоить 190 руб. Цены указаны в туманах – выдуманная валюта. Один туман равен 10 риалам. Помогает иранцам проще воспринимать цены с несколькими нулями.Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Можешь даже не звонить, - перебил мои воспоминания Иван. – Он если и пустит к себе, никогда не будешь там своим. Девчонки местные тебе не светят. А вот для своих – легко. Существует такое понятие: жена на час. Специальный мулла поженит на то время, которое ты оплатил. Есть даже для смартфонов программа. Там иранские девушки и парни ищут, скажем так, временных отношений. И пить на такой тусовке точно нельзя. Алкоголь везут из Ирака – с подпольных спиртзаводов. Можно и ослепнуть. Были случаи. А могут еще и наркотиками веселиться. Но с этим совсем жестко. На прошлой неделе несколько наркоторговцев прямо в центре города повесили. На строительных кранах.

- На строительных? – переспросил я.

- Это ж удобно. Пригнали технику на площадь, народ собрался, на стрелах быстро всех подвесили. А уже через час – как ничего и не было.

Антураж ресторана «Россия». Иранцы обожают чай и заваривают его в самоварах. На фарси «самовар», кстати, точно также и называется. С этим устройством иранцев познакомили русские казаки, когда в 19 веке осваивали прикаспийские территории ИранаФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

СТРАНА БЮДЖЕТНИКОВ

Сделанная из дешевого пластика передняя панель авто дребезжала. Кондиционер обдувал теплым воздухом. Тертый велюр и продавленные сиденья. Не хватало деревянных массажных накидок. Я словно машиной времени переместился в «Таврию» моего дяди. Вокруг - будто бы начало 90-х и мы едем по разбитым дорогам Каменки Днепровской. Но нет. Мы неслись по отличным бессветофорным многополосным шоссе Тегерана. Они разрезают столицу вдоль и поперек, делая ее похожей на американские города-миллионники.

- Дороги еще при шахе построили, - сказал таксист. Он лавировал в потоке машин на иранской «Сабии» - местная марка авто. Мимо нас пролетали мотоциклы «Хонда», все одинаковые, дизайна конца 70-х готов. Их тоже производят в Иране по лицензии, купленной у Японии 25 лет назад. В стране – заградительные пошлины на импортную технику. Местная продукция субсидируется. В Иране по своим технологиям, либо китайским собирается практически все – от боевых ракет до телевизоров до холодильников.

И есть даже свой аналог «Яндекс-такси». С его помощью я и вызвал это чудо местного автопрома. Таксист сделал поверх своей головы несколько кругов рукой, накручивая невидимую чалму, а затем ткнул пальцем в небо.

- Рахбар? – уточнил я.

- Йес, йес, - кивнул водитель и завелся: – Сказал - много денег уходит в Сирию и Ирак. А нам на что жить?

После того, как Трамп объявил о новых санкциях, в Иране и случился валютный кризис. Тут же раскочегарился рост цен – это все очень похоже на то, что было в России, когда в 2014 году упала стоимость нефти и правительство не смогло сдерживать курс евро и доллара. Но у нас народ устремился в магазины, скупать дорожающую импортную технику. А в Иране люди вышли на улицы. Движущая сила протестов - бюджетники: учителя, врачи (кстати, если приплюсовать туда же и силовиков, то выяснится, что главный работодатель в стране с населением в 80 миллионов – государство).

Само собой, протестными настроениям сразу же захотела воспользоваться оппозиция.

На входе в метро - инсталляция с дорогими русскому сердцу березками. Справа – в редакции медиахолдинга «Donya-e-Eqtesad». Один из выпусков журнала, издающегося холдингом, посвящен главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной: «Королева-банков», написано в заголовкеФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

СКРЕПЫ ИСЛАМСКОГО МИРА

Но как раскачать Иран, если он уже десятки лет находится под колоссальным прессингом санкций и все равно остается мощнейшей страной региона? Угрожая то стереть с лица земли Израиль, то затопить пару танкеров в Ормузском проливе Персидского залива, чтобы перекрыть мировые поставки нефти.

Граффити на стенах бывшего американского посольства в Тегеране. Слева написано: «разделаемся с США»Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Милад, но ты же понимаешь, что это начало войны? – спрашивал я представителя иранского МИДа, который сопровождал нашу группу.

- А что нам делать, если США вводят новые санкции?

- И что – прямо танкеры топить будете?

Вход в бывшее посольство СШАФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Это президент предложил, - уклончиво отвечал Милад. В Иране президент – должность избираемая. Правда, после всенародного голосования его еще должен утвердить рахбар. С президентом и правительством вообще интересная история. Именно на них выливается весь народный гнев, именно чиновников во всех бедах винят простые люди. А вот духовная власть – это святое. Хотя без ее одобрения ни правительство, ни президент палец о палец не ударит.

Внутри здания все расписано антиимпериалистскими графиити. На их фоне туристы делают селфи. Корреспондент «КП» тоже не удержалсяФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Это нам, русским, кажется, что в Иране все как-то по-фарисейски устроено, но для них одновременно и высокая религиозность, и возможность от нее отступиться, пока никто не видит, – нормальное сочетание, - объясняли мне дипломаты, приставленные к нашей группе со стороны российского посольства. – Именно религиозные настроения не позволят протестам – а иранцы люди экспрессивные - вылиться в революцию. Если потребуется – КСИР - Корпус стражей исламской революции (религиозная военная организация Ирана. – Авт.) может мобилизовать до 11 миллионов резервистов.

Многие граффити посвящены милитаризму СШАФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Этих пассионарных сторонников ислама с горящими глазами я встретил на территории бывшего американского посольства. В самый разгар религиозной революции здание было захвачено, полсотни американских дипломатов взяты в заложники.

Кое-где проскальзывает тема «сионистского режима» - главного мирового злодея, по мнению, революционных иранцевФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Сейчас на большей части территории посольства расположились подразделения КСИРа. Но там, где была резидентура, проводятся экскурсии на тему американского империализма. Ее мне и устроили два молодых человека – бескомпромиссных к западному миру и США.

Композиция показывает, как в 1979 году революционные иранские активисты штурмовали американское посольствоФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Еще одна инсталляция внутри экс-посольства. Американская и израильская военщина, как сказали бы в СССР, подпитывается кровью убитых детейФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Эта часть посольства хоть и разгромлена, но и то, что сохранилось – очень интересно: изолированные комнаты для тайных переговоров, шифровальные машины, гигантские промышленные шредеры для уничтожения секретных бумаг.

Секретные комнаты в резидентуре (штаб-квартире разведки) в посольстве СШАФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Видите, на что способна Америка вместе со своим союзником – сионистским правительством Израиля, - тряс кулаком молодой исламский революционер.

Слева – комната для подделки документов. Справа – промышленные шредеры для уничтожения секретных документовФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- И вы реально собирается воевать с Израилем? – спросил я. Утром на передовицах иранских газет была заметка о том, что проиранские подразделения вышли на границу Сирии с Израилем, а значит можно вести прицельный огонь по позициям еврейских войск.

Шифровальная машина американских шпионов – для кодировки телеграмм в ВашингтонФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Пока наши браться в Палестине и Секторе газа угнетены сионистским правительством – мы будем с ним бороться! – искрили мои экскурсоводы.

Звукоизолированная комната для секретных переговоров. Манекены изображают шпионов из США, которые строят козни против иранского народаФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

А уже спустя несколько дней президент США Дональд Трамп пообещал в своем Твиттере жуткое наказание Ирану.

Стены бывшего посольства изрисованы революционным граффити. Справа – аятолла Хомейни, духовный лидер иранской исламской революцииФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Чувство неизбежности большой войны очень хорошо растворяется вином.

Слева – дворик бывшего посольства США, там валяется радар, который американцы использовали для шпионажа. Справа: такие могильные плиты можно встретить у входа во многие станции метро. Это погибшие герои революции или ирано-иракского военного конфликта.Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Ты никогда такого не пил: иранский виноград, грузинская технология производства и все это на православной земле в Тегеране, - Эммануил Ширани - староста нашего православного прихода в столице Ирана - заворачивал мне полторалитровую баклажку в темный пакет. На территории храма строгие иранские законы не действовали, а вот снаружи – еще как!

Кусочек русской земли в Тегеране - православный Свято-Николаевский соборФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Свято-Николаевский собор находился прямо напротив разграбленного посольства США и я не мог не зайти. Ну чтобы хотя бы свечечку поставить - за мир во всем мире.

Внутри Свято-Николаевского собораФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- За такое и выпить не грех, - напутствовал меня староста. Приход хоть и небольшой, но зато объединил всех немногочисленных православных Тегерана: и русских, и украинцев, и грузин.

Смотровая площадка в телебашне Тегерана – любимое место для прогулок местных жителей и редких туристовФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Вино впиталось в нас, российских журналистов, как вода в раскаленный иранский песок. И как же хорошо, что это всего лишь вино…

Такой вид открывается со смотровой площадки телебашни. Видны многокилометровые бессветофорные магистрали Тегерана, построенные еще при шахе. Очень напоминает американские городаФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ