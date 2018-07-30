Мария Шарапова восхитила стройной фигурой в бикини

СЕГОДНЯ 02:30 2018-07-30T02:42:19+03:00

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Мария Шарапова проводит летний отпуск в Италии: спортсменка провела несколько дней на Капри, а сейчас отдыхает в Позитано. Компанию Маше составил ее бойфренд – британский миллионер Александр Гликс . Пара остановилась на частной вилле с собственным бассейном и красивым видом на море. Днем влюбленные плавают на яхте по Средиземному морю, а вечером ужинают в романтичных ресторанчиках в компании друзей.

В своем Инстаграме Шарапова поделилась снимком, сделанным на палубе яхты: спортсменка загорает вместе с друзьями на фоне живописных скал. Поклонники Марии по достоинству оценили ее стройную и подтянутую фигуру в алом бикини. Примечательно, что Маша владеет кондитерским бизнесом – у нее сеть магазинов конфет, названных ее именем. Но то ли спортсменка не ест собственную продукцию, то ли конфеты не оказывают ее талии ни малейшего вреда. Мария великолепно выглядит и так и светится от счастья. Видимо, все из-за любви: ее роман с британским бизнесменом день ото дня становится все серьезнее.

mariasharapova Missing this trip in all its glory..

Мария и Александр встречаются около восьми месяцев и все больше времени проводят вместе. В Инстаграме Гликса то и дело появляются фотографии, снятые в тех же местах, где бывает Маша. Недавно Гликс пригласил Марию на семейный пикник со своими родственниками, что говорит о том, что он дорожит отношениями с русской красавицей.

Пару впервые засекли вместе в январе этого года: папарацци сфотографировали их в аэропорту Лос-Анджелеса, когда Шарапова и Гликс возвращались вместе с отдыха. Выбор Маши уже одобрили ее поклонники: 38-летний Александр не только красавчик, он ещё очень богат и хорошо воспитан. Гликс считается одним из самых завидных женихов Великобритании, вхож в королевскую семью и близко дружит с принцами Уильямом и Гарри. Кроме того, Александр хорошо знает русский и говорит с Машей на ее родном языке. Его мать Робин много лет проработала в Оксфордском университете в Департаменте изучения России и стран Восточной Европы. Александр учился в одной из самых престижных частных школ Британии - Итоне, и там он, кроме французского и испанского, выучил ещё и русский язык. Молодой человек планировал, что знание русского пригодится ему в его будущей карьере. А оказалось – в любви.

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Как между Шараповой и Гликсом вспыхнул роман - неизвестно: Мария не комментирует их отношения и вообще не даёт интервью на эту тему. Скорее всего, они встретились на одной из светских вечеринок. Гликс живет в Нью-Йорке, он торгует произведениями искусства и является одним из основателей аукционного дома Paddle8. У него состоятельные клиенты, он близко дружит со многими знаменитостями: приятельствует с Элтоном Джоном и Мадонной, Бейонсе и Викторией Бекхэм. Состояние Гликса оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, Мария – тоже невеста с приданым, она одна из самых богатых спортсменок планеты.

Напомним, предыдущим бойфрендом Шараповой был болгарский теннисист Григор Димитров - они начали встречаться в 2012 году, а расстались в июле 2015-го. Ранее спортсменка была помолвлена со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем, но расторгла помолвку.