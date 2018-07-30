Каждый четвертый житель России не владеет функциональным чтением
Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева
Министр просвещения Ольга ВасильеваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Четверть населения России не владеет функциональным чтением, то есть не полностью понимает прочитанное. Такие цифры привела министр просвещения РФ Ольга Васильева на встрече с педагогами Республики Хакасия.
- В функциональном чтении мы сегодня отстаем по сравнению с данными десятилетней давности, - сказала министр. - По разным данным, 22- 25% населения страны не владеют функциональным чтением.
По словам Васильевой, “потеря идет в раннем возрасте”, ребенок “не успевает до 5 класса, далее пропадает мотивация и все”.
Глава министерства просвещения сослалась на данные исследований PISA и PIRLS.