2018-07-30T10:55:52+03:00
Общество

Каждый четвертый житель России не владеет функциональным чтением

Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева
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Министр просвещения Ольга ВасильеваМинистр просвещения Ольга ВасильеваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Четверть населения России не владеет функциональным чтением, то есть не полностью понимает прочитанное. Такие цифры привела министр просвещения РФ Ольга Васильева на встрече с педагогами Республики Хакасия.

- В функциональном чтении мы сегодня отстаем по сравнению с данными десятилетней давности, - сказала министр. - По разным данным, 22- 25% населения страны не владеют функциональным чтением.

По словам Васильевой, “потеря идет в раннем возрасте”, ребенок “не успевает до 5 класса, далее пропадает мотивация и все”.

Глава министерства просвещения сослалась на данные исследований PISA и PIRLS.

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