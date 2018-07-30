Пенсионеров, живущих с инвалидами, освободили от платы за капремонт

СЕГОДНЯ 14:31 2018-07-30T15:03:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент подписал закон, который расширил список льготников, имеющих право на компенсацию взносов за капремонт. В перечень включили пенсионеров в возрасте от 70 лет, которые проживают с инвалидами I и II группы. С 1 января 2019 года компенсация для этой категории в возрасте от 70 до 80 лет составит 50%, старше 80 лет — 100% от уплаченных взносов.

Таким образом, льготы дополнительно получат около 200 тысяч граждан. Строчку «капитальный ремонт» из их платежек за коммуналку не уберут. Они будут, как и все, платить полную стоимость. Но смогут рассчитывать на ежемесячный возврат этих средств. На эти цели из бюджетов регионов будет выделено около 300 млн руб. ежегодно.

Кому еще положена компенсация? Полный список льготников и процент компенсации устанавливают региональные власти. Поэтому в разных регионах – по-разному. В Москве на 100% скидку могут рассчитывать Герои Советского Союза, Герои Соцтруда, Герои России, Герои труда, инвалиды боевых действий, инвалиды и участники Великой отечественной войны, дети-сироты, одинокие пенсионеры за 80, пенсионеры за 80, которые живут вместе с другим пенсионером. Все остальные традиционные льготники (инвалиды всех групп, многодетные семьи и проч.) получают компенсацию в 50%. Полный список можно посмотреть на сайтах региональных администраций. В Москве - на сайте московского фонда капремонта.