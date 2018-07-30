Чему учат в украинской школе: Первая древнейшая… нация. Которая «дала миру Песню, Хлеб и Крылья»

СЕГОДНЯ 15:09 2018-07-30T15:15:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Мем про «британских ученых» теперь ушел в прошлое. Его с успехом и избытком заместили теперь ученые из Украины. Это теперь готовы признать и в Верховной Раде Незалежной. А все дело в новом учебнике по географии для 8-го класса, рекомендованном местным Министерством образования для школ. Конечно, и не только в нем. Но для депутата ВР Вадима Рабиновича, некогда с упоением скакавшего на Майдане, последней каплей стал именно он. Лидер партии «За життя» Рабинович даже не смог скрыть своих удивления и раздражения.

- Я в шоковом состоянии был вчера — я прочитал новый учебник по географии. Знаете, мы пытаемся строить новую страну не за счёт каких-либо реальных сдвигов, а за счёт бреда, который мы начинаем внушать детям. Просто бреда! И бред всегда подменяет собой реальные дела, - заявил он. И добавил. – Я люблю нашу историю, географию, но нельзя такой бред писать.

Бред действительно отменный! Экстра-класса. В духе известного украинского ученого Бебика и прочих авторов, заставивших древних украинцев воевать в неисчислимых персидско-украинских войнах и рыть Черное море, создавая из отвалов Крым и горные хребты Кавказа. Вот, например, некоторые избранные места из учебного пособия для школьников:

- Веками украинцы создавали самые мелодичные в мире народные песни… Украинская народная мелодика была положена в основу европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии.

Похоже, что украинские географы ориентировались по глобусу Украины, потому что в реальности от Польши до России всего ничего, а от США до Японии по кратчайшему пути нет ничего кроме группок островов в Тихом океане. Ну да ладно, источник вдохновения Моцарта, Бетховена, Баха и т.д. понятен. А что дальше?

- Американские учёные считают украинцев древнейшей нацией мира. Среди некоторых немецких историков бытует мнение, что украинцы являются славянизированными германцами… В украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке (например, украинское «цибуля» и немецкое «цвибель»). Вы, наверное, знаете, что украинское «решта», «мабуть», «струмок» звучат на английском как «рест», «Мэйби», «стрим» и т.д.

Учитывая недолгую американскую историю, укронация, естественно, выглядит древнейшей. Ну а дальше, укрогеографы, безусловно, поскромничали. Ведь по их логике это германцы должны были стать онемечившимися украинцами. Поскольку, например:

- Богатая, разнообразная, прекрасная природа Украины породила феноменальные свойство украинской нации, которые она разнесла по всему свету. Везде на Земле, где есть черноземные грунты (Украина, Молдова, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Канада, США, Аргентина и Бразилия) живут и обрабатывают землю украинцы - древнейшая хлеборобная нация мира. Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, кормится весь мир.

Прекрасная генетически украинская пшеница кормит сейчас весь мир! Это подарок Украины всей планете. Но не только он. Есть не менее крутые и другие подарки от украинцев человечеству.

- Непреодолимая тяга к звездам — это особенность украинского характера… Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы О. Засядько, М. Кибальчич, К. Циолковский-Наливайко, Ю. Кондратюк, С. Королев, В. Глушко, В. Челомей, М. Яримович, С. Дудчак, М. Янгель, Г. Лозино-Лозинский, И. Сикорский. Наша нация дала миру Крылья.

Отменно звучит, если учесть, что главное достижение Украины в космосе – это студенческий наноспутник.

В общем, осталось лишь выпустить другие учебники. По биологии, например, что жизнь на Земле появилась из укроклетки. Или что протоукр был предшественником первой человекообразной обезьяны. А, может, по философии: что первичней – Вселенная или Украина? Со всем понятным ответом. Ведь, например, изыскания украинских ученых, что Америку открыл гарный галичанин Колумбенко уже существуют. Или что Иисус Христенко родился в Галичине. Или что украинцы строили пирамиды в Древнем Египте. А первая в мире Конституция Орлика – уже доказанный украинский научный факт.

И пусть Вадим Рабинович потом не удивляется. Впрочем, говорят, что ему уже хватило истории с географией.

- Пан Рабинович! И шо Вы думаете за новый украинский учебник по географии?

- Я таки думаю, что если це підручник з географії, то я вже не Рабинович, а Мыкола Бровко.