«А вы еще жалуетесь?!»: Россия попала в десятку стран с самым дешевым бензином

СЕГОДНЯ 15:21 2018-07-30T15:37:47+03:00

Но из-за разницы в доходах на среднюю зарплату мы можем купить его в разы меньше

Изменить размер текста: A A

Эксперты международного агентства Bloomberg решили проверить, где в мире самый дешевый бензин. Для сравнения взяли 60 стран. Перевели местные цены в американские доллары и получили рейтинг.

ВЕНЕСУЭЛА ПРОТИВ НОРВЕГИИ

На первом месте оказалась страдающая от финансового кризиса и гиперинфляции Венесуэла. Там бензин стоит копейки - меньше одного цента за литр. Вот только купить его проблематично. На заправках - постоянный дефицит (и это в стране с самыми большими запасами «черного золота»), да и денег у населения нет совсем.

На другом полюсе - Норвегия. Кстати, тоже нефтедобывающая страна. Там за литр бензина местным жителям приходится отдавать по два с лишним доллара. Но чувствуют себя тамошние водители гораздо лучше многих. На среднюю месячную зарплату в Норвегии можно купить 2184 литра бензина. При расходе топлива в пять - шесть литров на 100 километров этого хватит, чтобы обогнуть земной шар по экватору.

На автозаправке в Венесуэле, стране с самым дешевым бензином в мире.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Россия входит в тройку крупнейших производителей нефти в мире, поэтому россияне наслаждаются низкими ценами на топливо, - пишут исследователи из Bloomberg. - Средний водитель в России потребляет 330 литров топлива в год (в деньгах это примерно 15 тысяч рублей, - Ред.). Это составляет примерно 2,2% от его годового заработка»...

Эксперты забыли добавить только один нюанс. Среднюю зарплату (56 тысяч рублей) они взяли по Москве, а выводы сделали по всей стране. Для обычного россиянина, живущего не в столице, траты на бензин составляют 5 - 10% от его доходов. И это уже совсем иная математика. Другое дело, что машины есть не у всех. И зачастую семья из трех человек пользуется одной машиной. Поэтому 2,2% - это, видимо, от семейного бюджета, а не от средней зарплаты. Но, как говорится, денег в кармане от этого больше не стало.

РЫНОК ИЛИ СУБСИДИИ?

Во всем мире действует лишь две схемы продажи бензина населению. Кто-то придерживается рыночной логики. Мол, пускай «невидимая рука» решает, сколько должен стоить литр горючки. Такая технология работает в США, Канаде и европейских странах. Страны Ближнего Востока, где нефти, как и у нас, залейся, предпочитают другую схему - там правительство субсидирует стоимость литра. Мол, негоже энергетической державе брать со своих граждан втридорога за то, что является национальным достоянием. При этом откровенной халявы нет нигде - в той же Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах бензин дешевле и доступнее, чем у нас, но не на порядок.

Сложно сказать, какая схема лучше. В Венесуэле практиковали топливный социализм, но ни к чему хорошему такая политика не привела. В России действует что-то среднее. С одной стороны, у нас рынок, но с очень ограниченным числом участников. С другой, налоги нефтяников составляют половину стоимости каждого продаваемого литра. И никаких субсидий и преференций для внутреннего рынка нет.

РЕЗЮМЕ

Для сравнения, в России на одну среднюю зарплату (36 тысяч рублей по Росстату) можно купить только 800 литров бензина. Чтобы доехать из Москвы до Владивостока, должно хватить. Но не дальше. И если сравнивать с европейскими странами, то ругаться на дорогой бензин россияне могут вполне оправданно. При наших зарплатах топливо должно быть примерно вдвое дешевле.