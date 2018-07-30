СЕГОДНЯ 15:50 2018-07-30T16:44:09+03:00

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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на Радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени. А послушать ответы - в архиве программы.

КОГДА НАСЛЕДСТВО ДЕЛИТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАВЕЩАНИЯ

У меня есть друг, он хочет купить мне квартиру, оформить ее на себя и сделать завещание на меня. При этом у него есть взрослые дети: сын-инвалид и дочь 47 лет. Достанется ли мне по завещанию эта квартира целиком или его дети смогут на что-то претендовать?

Ольга

- Если есть сын-инвалид, то при любом раскладе он будет иметь право на обязательную долю в наследстве независимо от завещания отца.

СОСЕДИ ЗАТОПИЛИ, НО НЕ ПРИЗНАЮТ СВОЕЙ ВИНЫ

Меня затопили соседи. Выяснилось, что они вместо ванной неудачно установили душевую кабину. Я приглашал сантехника, вместе с ним выявили течь. Однако управляющая компания отказывается выдавать мне акт о заливе. Соседи тоже отказываются признавать, что вода пришла от них. Подскажите, пожалуйста, как мне действовать.

Руслан

- Вам нужно подавать иск в суд. Но имейте в виду, что без акта управляющей компании судья не сможет понять, что произошло. Он вам скажет: я не знаю вообще, что у вас было. Вы можете вызвать независимую экспертизу, призвать свидетелей, которые укажут что-то косвенно. Но постарайтесь все-таки добиться, чтобы УК выдала акт.

КАК ЗАЩИТИТЬ ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ОТ РЕТИВЫХ ЧИНОВНИКОВ

Наш гаражно-строительный кооператив строился несколько лет. В итоге был получен главный документ, ЗОС (заключение о соответствии действующим правилам и нормам. - Ред.). То есть пожарные системы работают, количество этажей соответствует проекту и т. д. Но сдать объект в эксплуатацию мы не можем, поскольку не оформлены окончательно земельные отношения. За это нас «терроризирует» стройнадзор, налагает штрафы. А на днях вообще решил приостановить нашу деятельность. Неужели на них нет никакой управы?

Владимир

- Инспектора стройнадзора грубо нарушили российское законодательство. В Постановлении правительства России № 54 (в редакции от 28.02.2018) прямо сказано: как только ЗОС получено, стройнадзор уже не вправе проверять объекты. Так что жалуйтесь в прокуратуру на превышение должностных полномочий.