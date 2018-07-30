Мария Максакова поразила пышной фигурой в красном купальнике

СЕГОДНЯ 22:30 2018-07-30T22:38:32+03:00

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Оперная дива Мария Максакова — активный пользователь соцсетей, а с недавних пор еще и видеоблогер: у артистки есть свой канал на YouTube. Последний ролик певицы, появившийся в ее блоге, посвящен музыкальному фестивалю «Джаз на Днепре», в котором она приняла участие. Артистка рассказала о закулисье фестиваля и призналась, что очень вдохновлена этой поездкой - настолько, что даже рискнула появиться перед зрителями своего видеоблога в купальнике.

Певица без стеснения продемонстрировала пышные формы в красном купальнике. Фото: кадр видео.

Во время фестиваля Максакова остановилась в отеле «Украина», располагающем собственным бассейном. Отправившись поплавать, Мария появилась перед камерой в красном купальнике, подчеркнувшем ее пышные формы. Певица прыгнула в воду и переплыла бассейн, а затем вылезла на бортик, кокетливо поправив при этом бретельки лифа.

Артистка кокетливо поправила бретельку на камеру. Фото: кадр видео.

К слову, 24 июля Мария отпраздновала 41-й день рождения. Праздник певица отмечала в Киеве. Как рассказала исполнительница в соцсетях, в этот день ее поздравил старший сын Илья. От матери, актрисы Людмилы Максаковой же, по словам артистки, она так и не дождалась поздравления. Впрочем, близкий друг Максаковой-старшей, актер Станислав Садальский, поспешил обвинить Марию во лжи.

- Вы садистка! Неплохо было самой позвонить маме, а вы продолжаете мучать! - эмоционально высказался он. - Ждете, когда она за отцом пойдет?! Посмотри внимательней, если вы еще не стерли мамино сообщение. Людмила прислала сообщение – поздравление, разбитое сердце.

Певица нырнула в воду и переплыла бассейн. Фото: кадр видео.

Напомним, Мария Максакова переехала из России в Киев в декабре 2016 года вместе с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. После громкого убийства мужа Максакова осталась в Киеве, где одна растит двухлетнего сына Ивана. Со старшими детьми, оставшимися в Москве — сыном Ильей и дочкой Людмилой исполнительница общается по телефону.

Мария Максакова ведет в Интернете собственный видеоблог. Фото: кадр видео.

На Украине Максакова преподаёт академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины и выступает с концертами. Мария имеет немецкое гражданство (ее отец был немецким бизнесменом, певица родилась в Мюнхене), однако она не раз говорила, что переезжать в Европу на ПМЖ не собирается.