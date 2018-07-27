Россияне отрицают, что американцы были на Луне, зато верят в инопланетян

СЕГОДНЯ 11:08 2018-07-27T11:12:42+03:00

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Высадка американцев на Луне - это фейк! В этом уверены 57 процентов россиян, согласно недавнему опросу социологов. Больше всего в теорию «лунного заговора» уверовали люди со средним образованием, среди них 65% считают, что полет на Луну был сфальсифицирован, а все видеоматериалы об их пребывании на спутнице Земли сняты в декорациях Голливуда. И лишь 24 процента российских граждан полагают, что американская лунная миссия достигла цели. Любопытно, что в этом никогда не сомневались советские космические специалисты, которые вели непрерывное оптическое и радиотехническое наблюдение за полетом «Аполлона 11». А сегодня уровень технических средств позволяет напрямую разглядеть американские флаги, посадочные модули и электромобили, оставленные астронавтами на поверхности спутника Земли.

Не менее интересный штрих, характеризующий умонастроения россиян, добавил другой опрос ВЦИОМа. Согласно этому исследованию 45% граждан верят в существование пришельцев. При этом 18% респондентов уверены, что власти скрывают инопланетян от населения. Скептиков, которые считают, что представители внеземных цивилизаций никогда не посещали Землю, либо их вовсе не существует, набралось всего 42 процента.

Казалось бы, это парадокс: верить в "зеленых человечков", не имея никаких доказательств их существования, и не верить в очевидные события (в данном случае это высадка на Луне) несмотря на очевидные доказательства. Но объяснить этот феномен возможно с помощью третьего опроса социологов ВЦИОМ. Его данные гласят, что 59% россиян (больше половины!) считают, что ученые умышленно скрывают от общества правду об устройстве окружающего мира. Эти цифры свидетельствуют о том, что доверие к ученым мужам стремительно падает. Согласно опросам, которые проводились в период с 2010 по 2017 года, авторитет академиков был значительно выше, рейтинг колебался в пределах от 66% до 79%.

- Сегодня значительная часть россиян разделяет антинаучные взгляды, - цитирует выводы социологов РИА Новости, - Больше всего не доверяют ученым люди, которые не окончили среднюю школу. Среди них 77 процентов респондентов уверены, что ученые скрывают истину от общества.

Ну, и на последок вишенка на торте: 3 процента россиян уверены, что Земля плоская. Зато 93 готовы биться об заклад, что она имеет форму шара. Все не так уж плохо, как вы могли бы думать!

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Больше половины россиян (58%) верят в Бога. Такие данные обнародовал ВЦИОМ, основываясь на результатах проведенного им в октябре опроса. Набожность граждан в нашей стране растет - верующих оказалось на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Зато число тех, кто верит в судьбу, сократилось на 5% (подробности)

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