Диего Марадона женится на 28-летней красавице с третьей попытки

СЕГОДНЯ 11:55 2018-07-27T12:00:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил о своем намерении во второй раз в жизни сочетаться браком. Избранница 57-летнего аргентинца - его подруга Росио Оливе, с которой оно вместе уже несколько последних лет.

Марадона решил сделать предложение девушке, которая младше его на три десятка лет, на ее дне рождения. И преподнес ей обручальное кольцо. Дама сердца аргентинца ответила согласием.

Теперь осталось дело за малым — назначить день и место бракосочетания и во всю готовиться к свадебным торжествам.

Марадона и Росио Оливе в 2016 году.Фото: EAST NEWS

Стоит предположить, что под венец молодые могут пойти ни где-нибудь, а в Белоруссии. Как известно, Диего Армандо не так давно стал председателем правления клуба «Динамо» Брест. И, по его смелым заявлениям, намерен вывести белорусскую команду в гранды европейского и мирового футбола.

Стоит отметить, для Марадоны и Оливе это уже не первая попытка связать себя узами брака. Пара дважды собиралась пожениться еще на заре своих отношений в 2014 году. Однако этому помешала череда взаимных упреков с громкими, под час, заявлениями.

Пара на чемпионате мира по футболу в России, стадион в Казани.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сначала аргентинец обвинял модель в воровстве денег и ценных вещей. В ответ дама сердца легенды футбола заявила о домашнем насилии со стороны своего не совсем молодого бойфренда. Позже правда девушка призналась, что Марадона на такое не способен, и является настоящим мужчиной в этом плане, пишет сайт «Дни.ру».

Напомним, Диего Армандо Марадона был уже один раз женат. Его брак с Клаудией Вильяфаньей длился с 1984-го по 2004-й годы. Девушка родила Марадоне двух дочерей.

КСТАТИ

Планы Марадоны в Бресте: общение с журналистами, футбол, ночевка в отеле, а утром домой

Долгожданный визит культового аргентинца продлится недолго, но зато ожидается, что он проведет матч брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера» на тренерской скамейке хозяев (подробности)

Первое требование Марадоны в Бресте: дом с тренажерным залом

Председателем правления брестского «Динамо» стал лучший футболист XX века, тот самый Диего Армандо, которому даже в финале чемпионата мира позволено забивать рукой (подробности)