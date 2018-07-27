2018-07-27T13:32:17+03:00
В мире

В США разоблачили крупную секс-секту, в которой клеймили женщин и морили их голодом

Членами культа были высокопоставленные бизнесмены и даже голливудская актриса
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Клэр Бронфман, спонсор скандальной секты, пытается игнорировать журналистов.Клэр Бронфман, спонсор скандальной секты, пытается игнорировать журналистов.Фото: EAST NEWS
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Полиция арестовала всех лидеров Nxivm («Нексиам») - организации, которая с 1998 года якобы работает с женщинами в США, Канаде и Мексике, помогая им стать уверенными в себе, раскрепоститься морально и физически. Компанию давно критиковали, называя ее «пирамидой», а семинары - «дорогостоящей промывкой мозгов». Однако на деле все оказалось еще хуже. Как выяснили журналисты, Nxivm - опаснейшая секта, где торговали людьми и использовали молодых девушек для сексуальных утех. Спонсировала весь этот ужас 39-летняя наследница крупной алкогольной компании Seagram’s Клэр Бронфман. А для того, чтобы лидеры секты действовали свободно и на широкую ногу, она купила целый остров и частный самолет.

Ключевая фигура Nxivm - 57-летний предприниматель Кит Раньер. Его помощницей была известная актриса Эллисон Мак (большинство знает ее по одной из главных ролей в сериале «Тайны Смолвиля»). Ее обвиняют в организации рекламы и вербовке женщин. Теперь звезде грозит 15 лет тюрьмы. Еще в деле фигурирует Лорен Зальцман - президент компании.

Как сообщает Fox News, для вступления в «женскую организацию» жертв просили отправить свои голые фото или компрометирующие видео. Уже на этом этапе следовало бы догадаться, что тут что-то не так. Однако многих такая «инициация» не смущала. И попав в секту, женщин порабощали. Им наносили на тело клеймо с инициалами Раньера (KR), морили голодом и насиловали. За провинности их били, оскорбляли и заставляли носить муляж коровьего вымени.

«Основная цель организации заключалась в получении ее членами финансовой и личной выгоды путем привлечения новых членов в пирамиду», - говорится в обвинительном заключении. Там также уточняется, что с конца 90-х через Nxivm прошло порядка 16 тысяч человек. Большинство действительно проходили лидерские курсы и уезжали домой. Некоторые же настолько проникались личностью Раньера, что отказывались ради него от карьеры, семьи и друзей. Эти женщины и становились секс-игрушками в руках основателя Nxivm и его ближайшего круга.

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