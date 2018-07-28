Где проведут каникулы наши политики: Матвиенко в Крым, Поклонская на шашлыки

СЕГОДНЯ 01:06 2018-07-28T01:09:43+03:00

Спикеры Володин и Матвиенко даже в отпуске собираются работать. Но в таком... более расслабленном режиме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

МАТВИЕНКО — В КРЫМ, ВОЛОДИН — НА ВОЛГУ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко за время своего летнего отпуска собирается посетить несколько мест.

- Я, естественно, буду в России. Никуда не поеду за ее пределы. Традиционно посещу два-три региона. Какие именно - еще не решила (беседа происходила в конце июля — ред.). В Крым точно поеду на какое-то время. Остальное получится перебежками - и отдых, и работа. Я все время на связи: мне привозят почту, приезжают фельдъегеря, работают спецслужбы. Буду в рабочем, но в таком... более расслабленном режиме, - рассказала Матвиенко.

Что касается других сенаторов, то, по словам главы верхней палаты парламента, большинство ее коллег проводят свой отпуск в России.

- Возможности для отдыха в российских регионах растут. Есть и Крым, и Сочи, и Север, и Алтай, и Краснодарский край. И масса других. Но мы, конечно, не контролируем, кто, куда выезжает в отпуск. Это личное право каждого. У нас не детский сад. Если сенаторы едут отдыхать за рубеж - это их риск, нужно это понимать, - заметила Матвиенко.

Уходит «на каникулы» и Государственная дума - до 27 августа. Депутаты разъедутся, кто куда. Впрочем, как и в Совфеде, большинство собираются отдохнуть на Родине.

- Планирую поехать в Саратов, на Волгу, - рассказал «КП» спикер Госдумы Вячеслав Володин (в Нижнем Поволжье он родился, учился, работал до середины 90-х - ред.).

ПОКЛОНСКАЯ СОБИРАЕТСЯ НА ШАШЛЫК И РЫБАЛКУ

Крымский берег ждет на каникулы депутата, бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую.

Наталья Поклонская любит морскую рыбалку в родном Крыму. Фото: facebook.com/PoklonskayaNV

Глава комитета по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами ГД, собирается отдохнуть в родительском доме.

- Это не новость - я, конечно же, поеду в августе в Крым! Это то место, где человек вспоминает, что есть природа, солнце и чистый воздух, - рассказала «КП» депутат Наталья Поклонская. - Я настолько привыкла к нашему крымскому морю и теплу, что их отсутствие меня, мягко скажу, не радует. Будем готовить на костре мидии, барабулю, пожарим шашлык. Может, получится сходить на рыбалку.

ЖИРИНОВСКИЙ СЫГРАЕТ В ФУТБОЛ БЕЗ ПРАВИЛ

Работу на свежем воздухе продолжит лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Сокол Владимир Жириновский и его ручной орел и на отдыхе будут следить за горячими событиями мировой политики.Фото: Евгения ГУСЕВА

У либерал-демократов на носу - сентябрьские выборы губернаторов. И Владимир Вольфович, разумеется, собирается помочь однопартийцам словом и делом. Но и про летний отдых забывать не собирается.

- В августе мы проведем наш традиционный День физкультурника. Будем делать на природе шурпу. И соревнования спортивные устроим: волейбол или футбол без правил. Приглашаем и «Комсомолку» – вы же любите с нами отдохнуть, вкусно перекусить, мяч погонять, - Жириновский уже был мыслями в «отпускном августе». - В Подмосковье у нас несколько поездок запланировано по городам. Маршрут пока еще составляем. В основном это встречи с местными жителями. Но, конечно, надеюсь, где-то и искупаться получится, если вода теплая, сварить уху или шашлыки пожарить, опять же, в мяч поиграть – будем стараться совмещать приятное с полезным.

МИЛОНОВ УЛЕТИТ ЗА ШАВЕРМОЙ В ИРАН

Непростое зарубежное турне запланировал депутат из Питера.

Милонов хочет за один месяц посетить сразу несколько стран.

Виталия Милонова привлекают обитатели Ближнего и Среднего Востока. Просто ему это интересно... Фото: Личный архив В. Милонова

- Я пораньше ушел в отпуск и уже съездил в Долину Бекаа – это в горном Ливане, - поделился с «Комсомолкой» Милонов. – Ездил в горы к пастухам. Ел лепешку с мягким овечьим сыром. Еще был в Сидоне - это в южном Ливане. Там православная церковь стоит на месте, где апостол Павел скрывался от преследования. Отвез туда икону Богородицы.

Как говорит сам Милонов, главная задача его путешествия – попробовать разную шаверму.

- В Ливане я ее даже сам готовил: из говядины, с мятой и оливковым маслом, - делится рецептом депутат. – Теперь собираюсь полететь в Тегеран, столицу Ирана. Там тоже, говорят, очень вкусная шаверма. Потом отправлюсь на Карельский перешеек. Займемся с товарищем археологией. Будем искать следы Зимней войны. Ну, а конец отпуска проведу в Донбассе, в Горловке. Там, конечно, жарко летом в бронежилете. Но что поделать?

ЗЮГАНОВА ЖДУТ ПАСЕКА И ОДНОКЛАССНИКИ

Лидер КПРФ перед отпуском сосредоточен.

- Мы привязаны к выборной компании. Шестой год подряд у лидеров фракций нет возможности полноценно провести отпуск. Поэтому мы во фракции пойдем в отпуск по очереди, дней на восемь-десять, - рассказал «Комсомолке» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Каждый год в начале августа Зюганов отправляется на родину, в Орловскую область. Там принимает участие в торжествах по случаю освобождения Орла от фашистов.

Главный коммунист Геннадий Зюганов заглянет на родную Орловщину и сыграет в волейбол на даче в подмосковных Снегирях.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- И, как всегда, встречусь с однокашниками, с которыми мы вместе учились и играли в КВН. Еще у меня с моим товарищем по партии Александром Тарнаевым есть пасека в Орловской области. Поедем, меда накачаем. Потом отправлюсь на образовательный форум «Территория смыслов» на Клязьме - это будет и работа, и отдых. А вот на море и в санаторий пока не получается поехать, - рассказал Зюганов.

Еще лидер КПРФ собирается дописать книгу.

- У меня есть хороший заказ. Книга называется «Россия под глобальным прицелом». Для меня это такой творческий отдых. Посидишь в Думе, послушаешь Жириновского - и сразу хочется что-то построить, создать. Книга должна во второй половине августа выйти. Подарю «Комсомолке», - пообещал Зюганов.