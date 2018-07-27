Патриарх Кирилл: Попытки оторвать Украинскую церковь от Москвы грозят катастрофой!

СЕГОДНЯ 18:10 2018-07-27T18:09:52+03:00

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В честь 1030-летия Крещения Руси в Москву прибыли главы и представители десяти Поместных православных церквей. Принимая их в Даниловом монастыре, Патриарх Кирилл затронул непраздничную и самую больную на сегодня для православных тему - желание киевских властей оторвать Украинскую православную церковь от Московского патриархата.

Весной Петр Порошенко при поддержке раскольников и националистов направил очередное послание на этот счет Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой об автокефалии (независимости) и похвастался, что вот-вот получит положительный ответ. Поспешил.

- Попытки искусственно оторвать Украинскую православную церковь от Московского патриархата способны привести к катастрофе общеправославного масштаба. Ныне силы, чуждые православию, предпринимают целенаправленные усилия к разрушению единства Русской православной церкви. Сильнейшее давление оказывается на каноническую Украинскую православную церковь - на ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, на ее епископат, духовенство и на верующий народ. Мы видим многократные захваты храмов раскольниками и униатами, угроза нависает над Киево-Печерской и Почаевской Успенской лаврами, идет повсеместная дискриминация Украинской православной церкви, - напомнил Святейший.

И особо подчеркнул, что Русская церковь никогда не откажется от святого для себя места - Киева.

- Русская православная церковь, основываясь на незыблемых священных канонах и неопровержимых документальных свидетельствах, никогда не откажется от своей днепровской крещальной купели, от традиции, идущей от святого равноапостольного князя Владимира. Киев - это не обычный город, а матерь городов русских, это место крещения Руси и рождения русского православия. Для нашей церкви Киев - это такая же святыня, какими для всех православных христиан являются Царьград или Иерусалим, или Косово и Метохия - для Сербской православной церкви, - заключил Патриарх Кирилл.

Ранее он каждый год встречал этот праздник на берегах Днепра молебном на Владимирской горке и литургией в Киево-Печерской лавре. Киевская политика эту славную традицию поломала, но Святейший уверен, что временно. О чем и заявил следом в интервью украинскому телеканалу "Интер".

- Киево-Печерская лавра сегодня остается оплотом канонического православия на украинской земле. И не только на украинской земле. Я, начиная с 2009 года до 2013 года, посещал Киев каждый год. И каждый год я служил в Киево-Печерской лавре. Перед моим взором стоит эта замечательная картина, как православный народ встречал Патриарха во вратах лавры, как сопровождала меня многочисленная толпа верующих людей, которые от всего сердца кричали: "Кирилл - наш Патриарх!".Это было тогда уже очень важным свидетельством нашего духовного единства. Я чувствовал свою сопричастность этой великой тысячелетней истории. Я понимал, на каком месте мы совершаем литургию - на том самом, где воссияла вера православная для всей Руси. Единственное, о чем я сегодня сожалею, - это о том, что я не могу приезжать по известным причинам в Киев и совершать богослужения в Киево-Печерской лавре. Но очень надеюсь, что эти времена пройдут, и мы снова сможем все вместе помолиться у этой великой общерусской святыни, - признался Патриарх.

Тем временем в Киеве вопреки всяческим препонам тысячи паломников в пятницу молились на Владимирской горке и шли по столице крестным ходом. Как сообщил Информационно-просветительский центр Украинской православной церкви, в шествии участвовало рекордное число верующих - 250 тысяч человек из разных регионов Украины и зарубежных стран.

В Москве же главные торжества пройдут 28 июля: утром Патриарх Кирилл вместе с Патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II отслужат литургию под открытым небом на Соборной площади Кремля, а затем верующие пройдут крестным ходом к памятнику святому князю Владимиру на Боровицком холме. Участие в празднике примет и президент России Владимир Путин.

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