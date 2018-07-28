В убийстве футбольного фаната на Курском вокзале подозревают ультрас московского ЦСКА

СЕГОДНЯ 15:26 2018-07-28T15:31:48+03:00

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Московские следователи на транспорте продолжают разбираться в обстоятельствах гибели футбольного фаната. 30-летний Игорь Соколовский из Санкт-Петербурга собирался болеть за любимую команду на стадионе в Нижнем Новгороде, где 27 июля проходил матч за Суперкубок России. Но победу армейцев фанату увидеть не удалось, и даже до Нижнего он так и не добрался.

Как выяснилось, во время поездки Соколовский с другом отдыхали в вагоне-ресторане, выпивали. В какой-то момент товарищи зацепились с парнем за соседним столиком – слово за слово, разгорелся конфликт. Выяснять отношения решили на очередной станции – поезд как раз подъезжал к столице, где должен был простоять 15 минут. Но на платформе Курского вокзала вместо драки один на один питерского фаната приняли с десяток крепких парней: противник Соколовского успел позвонить своим московским друзьям. Всего несколько секунд разборки - и парень получил смертельное ножевое ранение.

- 27 июля в 02 часа 15 минут во время стоянки пассажирского поезда № 59 сообщением «Санкт-Петербург - Нижний Новгород» на одной из платформ Курского в результате конфликта между двумя группами молодых людей скончался 30-летний пассажир поезда, - сообщили в пресс-службе Московского межрегионального СК на транспорте. – Кроме того, в ходе конфликта пострадали еще двое пассажиров поезда, один из которых доставлен в больницу. Предварительно, инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело, организатор конфликта и несколько его подельников задержаны. Однако, точное количество сыщики не уточняют, чтобы не помешать следствию, так же как и не комментируют принадлежность участников к футбольным группировкам.

По неофициальным данным, и убитый, и его оппонент – фанаты ЦСКА, а молодчики, которые участвовали в драке – члены футбольной группировки ЦСКА Einfach Jugend (в переводе с немецкого – «Простые парни»). Группировка существует 13 лет и является одной из старейших в Москве. Судя по многочисленным видео в Сети, ожесточенные драки с фанатами других клубов для них рядовое дело.

О погибшем Игоре Соколовском известно, что он переехал в Санкт-Петербург из Брянской области, работал менеджером по продажам в салоне сотовой связи. У него осталась жена и двухлетний сын.