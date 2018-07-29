Сергей Шнуров изменился до неузнаваемости: рокер избавился от пивного живота и накачал "кубики"

СЕГОДНЯ 07:16 2018-07-29T07:56:00+03:00

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У группировки "Ленинград" в Баку, конечно же, немало поклонников. Но первый концерт случился только в рамках фестиваля "Жара". Зал был полон, но Шнуров не сразу раскачал гостей вечера. Правда, смог завести народ, подбив на танцы активными призывами. Может, изначально дело было в нецензурных словах, которые по традиции лились со сцены (таково уж творчество «ленигрдадцев»), к которым бакинцы не совсем привыкли, но потом уже все стало неважным.

В вип-зоне за действом наблюдали Николай Расторгуев, Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, Григорий Лепс, который ненадолго заглянул послушать коллегу, Ксения Бородина, Юлия Барановская и другие. Девушки плясали от души, мужчины в основном общались.

Шнур гениально сформулировал:

- Ребята, мы сегодня можем сделать что-то вместе и никому не помешать.

Сергей Шнуров выступил в Баку на фестивале "Жара"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но в итоге помешали ему. Разгоряченные поклонники Сергея и его творчества рвались на сцену, но их сдерживала охрана. Но одному, особенно горячему парню, таки-удалось пробраться на сцену, проскочив мимо бодигардов - видимо, музыка стёрла все границы. Парень подошёл к Шнуру и начал ему что-то говорить.

- Я вообще-то тут работаю, спасибо, - вежливо, но несколько раздраженно сказал певец. Тут подоспела охрана, и парня удалили за кулисы.

Прозвучали все более-менее свежие хиты группы - и «Экспонат», и «Москва, по чем звонят твои колокола», и «Рыба моей мечты», и композиция которая с недавних пор накрепко связана с нашей сборной по футболу - «Ты просто космос, Стас», и даже, пардон, «Сиськи». Было дико жарко, поэтому в какой-то момент Шнуров скинул майку. Все ахнули - пивной живот сменился на кубики, появились вполне себе рельефные бицепсы. Закончилось действо салютом - «ленинградость» в Баку прошла на ура.