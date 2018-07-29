Неприступный Латок: российский альпинист оказался зажат в снежной ловушке на горе-убийце без связи и еды

СЕГОДНЯ 10:58 2018-07-29T11:43:44+03:00

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Жизнь петербуржца Александра Гукова, который пытался покорить горную вершину в 7145 метров на границе Пакистана и Индии, сегодня зависит от погодных условий. Альпинист пятый день заблокирован в снежном плену на высоте 6200 метров, где несколько дней назад погиб его напарник из Иркутска Сергей Глазунов.

Свое восхождение русская двойка начала ровно месяц назад, 29 июня. Покорить неприступный Латок 1 – мечта самых отчаянных альпинистов. Северный гребень горы протяженностью более километра и с углом стены в 70 градусов является одним из самых удивительных и все еще непройденным в современных альпинистских задачах. Впервые эту остроконечную, сильно изрезанную вершину с причудливым рельефом прошла японская экспедиция в 1979 году, с тех пор так никто и не поднялся выше их отметки.

Восхождение Глазунова и Гукова проходило в штатном режиме: 24 июля, после нескольких недель тяжелой работы на маршруте, согласно GPS-трекеру, команда находилась на отметке 6775 метров. Но уже на следующий день из-за испортившейся погоды спортсмены приняли решение начать спуск. Тогда же от Александра пришел сигнал «SOS».

- У нас с Сашей была договоренность: если аккумулятор на нуле и дела плохи, он высылает SOS и высоту, - рассказала на своей странице в Фейсбуке член Федерации альпинизма России Анна Пиунова. - Но в следующем сообщении Саша написал: «Мне нужна помощь» и следом: «Меня нужно эвакуировать. Серега улетел. Я вишу на стене без снаряги».

Оказалось, Сергей Глазунов сорвался с маршрута и погиб, упав в скальную пропасть вместе с продуктами, газом и веревками. Его тело обнаружили у подножия горы недалеко от базового лагеря. Оставшийся на маршруте Александр Гуков зажат в снежном коконе – на небольшой «полке» отвесной стены ему удалось замостить палатку. У него нет ни снаряжения для спуска, ни еды: единственный запас – половинка шоколадного батончика. К счастью, есть газ и 1% заряда батареи устройства, через которое с ним поддерживают связь.

Александр Гуков зажат в снежном коконе. Фото: facebook.com/a.piunova

- Для того, чтобы снять его со стены, нужно идеально чистое небо и отсутствие ветра. Тогда вертолет сможет подлететь максимально близко и сбросить лонглайн, который Саша должен будет поймать, пристегнуться и полететь в базовый лагерь, - объясняет Анна Пиунова. У себя на странице она ведет онлайн-трансляцию спасательной операции, публикует последние новости о состоянии альпиниста. - Это мегасложная задача для всех – и для пилотов, и для него самого.

Однако, спасатели до сих пор не могут подступиться к месту аварии: с момента поступления сигнала «SOS» плохая видимость мешает вертолетам начать спасение. Известно, что в операции участвуют мировые звезды альпинизма, совершавшие восхождение неподалеку. Поляк Анджей Баргель, немец Давид Гетлер и француз Эрве Бармассе готовятся высадиться на гребень горы, где находится Александр, чтобы уже вместе с ним спуститься вниз. Добраться до альпиниста с земли нет возможности: склоны горы очень камнеопасны, постоянно происходят обвалы.

- Сегодня, 29 июля, по прогнозу должна быть хорошая погода – вертолеты готовились к вылету. Но на деле этот день оказался самым худшим за последние пять дней, - говорит Анна Пиунова. – Выпало 20 сантиметров снега – это означает высокую лавиноопасность. Вертолет может спровоцировать сход лавин, которых и так больше, чем хотелось бы. Нам остается только держать кулачки и молиться.

СПРАВКА «КП»

Сергей Глазунов был мастером спорта, чемпионом России, инструктором альпинизма. Александр Гуков – помощник капитана дальнего плавания, обладатель международной премии «Золотой ледоруб» и одноименной национальной награды. Попытку покорить гору Латок-1 он предпринимал летом прошлого года. Из-за погоды экспедицию завершили досрочно.