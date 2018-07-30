Goldman Sachs советует покупать акции «Роснефти»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-07-30T15:06:33+03:00

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Один из крупнейших американских инвестиционных банков Goldman Sachs с оптимизмом смотрит на будущее «Роснефти». Заокеанские аналитики прогнозируют повышение стоимости депозитарных расписок российской нефтегазовой компании на 27% - до $9,5 за бумагу, а также рекомендует покупать ее акции. В отчете банка также уточняется, что ценные бумаги «Роснефти» включены в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).

ВЕРА В СТРАТЕГИЮ

«Агрессивная политика «Роснефти» в области слияний и поглощений в 2016 году была продиктована мнением руководства компании о том, что рыночная цена на нефть достигла дна и, следовательно, компания находилась в режиме активного инвестирования. Нынешнее предпочтение руководства отдается рационализации портфеля и дальнейшему повышение операционной эффективности компании», - отмечается в отчете Goldman Sachs.

Российские аналитические центры разделяют оптимизм в отношении «Роснефти». Ранее свои рекомендации по ее бумагам также повысили инвесткомпании Sova Capital (до $7,8 за депозитарную расписку и до 492 рублей за акцию с рекомендацией «покупать») и «Велес Капитал (до 560 руб за акцию).

Веру в рост доходности бумаг «Роснефти» в инвесторов вселила новая стратегия компании: в мае «Роснефть» объявила, что планирует сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 млрд рублей, снизить целевой уровень капитальных затрат на 20% и запустить программу обратного выкупа своих акций на $2 млрд.

«Эти планы реализуемы даже при консервативном прогнозе цен на нефть на уровне $60 за баррель и среднем курсе $62 руб./долл, - считают аналитики «Велес Капитал». - Компания сможет погасить 586 млрд руб. вместо запланированных 500 млрд руб. Исходя из наших прогнозов на текущий год (70 долл./барр., 61 руб./долл.), компания сможет погасить 669 млрд руб. обязательств, и мы ожидаем перевыполнения заявленной суммы в 500 млрд руб».

УКОЛ АДРЕНАЛИНА

Прогнозы других аналитиков в целом подтверждают приведенные выше мнения.

«Котировки «Роснефти» показывают устойчивую динамику к росту, - поясняет старший аналитик БКС Сергей Суверов. - Показательным является стремительный отскок бумаг компании после глобальной распродажи всех российских активов, которая наблюдалась на рынке в апреле этого года: большинство акций, в том числе любимец инвесторов «Сбербанк», до сих пор не смогли полностью восстановить утраченные позиции, а вот котировки «Роснефти» не только быстро закрыли падение, но и пошли выше».

Эксперт считает, что это свидетельствует об устойчивом интересе инвесторов к компании и их позитивных ожиданиях относительно дальнейшего роста капитализации.

«Гарантии существенного снижения финансовых обязательств и решение о buy back (обратный выкуп акций - «КП») станут настоящим уколом адреналина для котировок "Роснефти", которые имеют все шансы обновить исторические максимумы», — считает начальник аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Причем, как считает эксперт, инвесторы уже оценили решение компании увеличить дивиденды: на фоне новостей о рекордных выплатах акции «Роснефти» на Московской бирже обновили рекорд с февраля 2017 года. В целом же с начала года бумаги компании выросли в цене более чем на 37%.

«Рост капитализации «Роснефти» долгое время сдерживался высокой долговой нагрузкой и неопределённостью в отношении дальнейшей инвестиционной активности компании, т.е. риском новых покупок и высоким капексом. Обещание значительно сократить долг на фоне снижения капзатрат и стабильных дивидендов успокоит инвесторов и надолго закрепит акции «Роснефти» в статусе фаворита рынка», - поясняет аналитик «Атона» Александр Корнилов. - Четкие цели и конкретные сроки - вот что оценили инвесторы в новых инициативах «Роснефти».