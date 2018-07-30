2018-07-30T18:34:02+03:00
Экономика

Правительство продлило льготное автокредитование еще на 2 года

По программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» можно будет взять машину до 2020 года
Роман СУАРДО
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Льготное автокредитование продлили до 2020 года.Льготное автокредитование продлили до 2020 года.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Согласно программе, действующей с 2015 года, что банки дают скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Все издержки компенсируются кредитным организациям государством. Общий объем финансирования программы составляет 15 млрд рублей.

Теперь, согласно постановлению правительства от 30 июля, льготное автокредитование

продлили до 2020 года. Кроме того, добавились принятые изменения, но лишь для жителей Дальнего Востока: их скидка вместо стандартных 10% составит 25% в рамках программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Несмотря на то, что Минпромторг еще в мае сообщил о завершении программ, они были продлены. Данные меры применены с целью реализации около 45 тыс. машин, в том числе 5,8 тыс. — на Дальнем Востоке. Ранее Минпромторг сообщал, что за 4 месяца 2018 года было продано 86 тыс. автомобилей.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев поделилися своим мнением с «КП».

- Для экономики это будет носить позитивный характер. В условиях кризиса покупательная способность упала. Несмотря на то, что силы направляются в более выгоднее, по мнению правительства, отрасли, автопром все равно будут поддерживать, - пояснил эксперт.

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