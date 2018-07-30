2018-07-30T18:29:27+03:00
Телевизор

Лихие и смешные

Начались съемки комедийного сериала под названием «90-е. Весело и громко»
Глеб ГУБАРЕВ
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Роман Курцын играет десантника, ставшего ударником в поп-группе. Фото: канал СТСРоман Курцын играет десантника, ставшего ударником в поп-группе. Фото: канал СТС
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Мода на 80-е постепенно уходит и уступает место моде на... конечно, на 90-е. Вот и на канале СТС, в свое время запустившем сериал «Восьмидесятые», решили, что уже пора плавно переходить к следующему десятилетию, которое для многих из нас уже тоже является объектом отчаянной ностальгии. Времена, конечно, были сложные, порой жестокие, но авторы сериала «90-е. Весело и громко» постарались сосредоточиться на светлых сторонах «лихого» десятилетия, которое рассматривают еще и как время больших возможностей. Одну из них попытаются реализовать герои фильма - гитаристы Вася (Егор Трухин) и Паша (Филипп Ершов), студентка хорового училища Женя (Стася Милославская), десантник Боб (Роман Курцын, на фото) и преподаватель вокала Птицын (Дмитрий Никулин), создавшие поп-группу с целью показать свои таланты и хорошенько на этом заработать. Однако, помимо задач чисто творческих, будущим поп-звездам придется решать и организационные вопросы, которые предполагают общение с «братками» в кожаных куртках и новыми русскими в малиновых пиджаках.

Сериал выйдет на канале СТС в новом телесезоне. Точная дата премьеры пока не известна.

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