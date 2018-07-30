2018-07-30T18:53:20+03:00
Общество

Между Севастополем и Ялтой открыли скоростное морское сообщение

Со следующего года пассажирские суда из Крыма должны начать курсировать в Новороссийск и Сочи
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Дмитрий Медведев в кабине скоростного пассажирского судна "Комета" во время церемонии открытия в морском порту регулярного скоростного морского движения между Севастополем и Ялтой. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАССДмитрий Медведев в кабине скоростного пассажирского судна "Комета" во время церемонии открытия в морском порту регулярного скоростного морского движения между Севастополем и Ялтой. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Минувшие выходные, а также понедельник Дмитрий Медведев провел в Крыму. МИД Украины на своем сайте тут же опубликовало протест: мол, свой визит российский премьер был обязан согласовать с украинскими властями, поскольку они считают полуостров «временно оккупированной территорией». Впрочем, в самом Крыму на эту ноту никто не обратил внимания. В воскресенье в Севастополе Медведев побывал на военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России, а в понедельник открыл регулярное движение скоростного пассажирского судна «Комета 120М» между Севастополем и Ялтой.

Скоростное пассажирское судно "Комета 120М". ФОТО - пресс-служба концерна "Калашников"

Скоростное пассажирское судно "Комета 120М". ФОТО - пресс-служба концерна "Калашников"

Во время торжественной церемонии премьера попросили ударить в судовой колокол на берегу. После этого был поднят трап, и судно вместе с премьером на борту отправилось в первый рейс. «Комета 120М» на подводных крыльях вмещает 120 пассажиров. Дорога до Ялты занимает около двух часов. Впрочем, до Ялты Медведев не добрался. Премьеру еще предстояло провести совещание в Севастополе. Поэтому, пройдя несколько морских миль по маршруту, свеженькая «Комета» развернулась и вернулась к причалу.

- Очень хорошее судно, достойная замена «Кометам», «Ракетам», которые у нас в Советском Союзе эксплуатировались, которые до сих пор ходят по рекам и по морям, - заметил Медведев.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и вице-премьер РФ Дмитрий Козак в скоростном пассажирском судне "Комета". ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и вице-премьер РФ Дмитрий Козак в скоростном пассажирском судне "Комета". ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

С 2019 года рейсы «Кометы 120 М» планируют запустить в Новороссийск и Сочи.

На состоявшемся после морской прогулки совещании о развитии Крыма Медведев заявил, что наиболее трудный этап интеграции полуострова в экономику России пройден.

- Мы приняли десятки нестандартных решений по энергоснабжению, по водоснабжению, по обеспечению газом, транспортом. Теперь мы вошли в режим более спокойной плановой работы, и нужно создать на полуострове совершенно иные стандарты жизни и отдыха, новую социальную среду, превратить Крым в динамично развивающийся регион, - сказал премьер.

С 2019 года рейсы «Кометы 120 М» планируют запустить в Новороссийск и Сочи. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

С 2019 года рейсы «Кометы 120 М» планируют запустить в Новороссийск и Сочи. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, аэропорт Симферополя в этом году (благодаря строительству нового терминала) ставит рекорды: он обслужил уже 2,5 миллиона человек. А через Крымский мост в обе стороны уже проехали больше одного миллиона автомобилей и 12 тысяч автобусов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Россия строит, а Украина лишь разрушает!": первые автопутешественники проехались по Крымскому мосту

Наши спецкоры Алексей Овчинников и Виктор Гусейнов в первой утренней автоколонне тоже прокатились по самому протяженному мосту Европы из Тамани в Керчь - и узнали, как он улучшит жизнь крымчан (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена КРИВЯКИНА

 
Читайте также
“У меня не было желания пиариться на ребенке. Это сильно, конечно, ослабило хватку”: Леся Рябцева - о рождении дочери
В эксклюзивном интервью Леся Рябцева рассказала “Комсомольской правде”, почему сбежала рожать на Бали, что у ее ребенка нет отчества и за что благодарна бывшему боссу Алексею Венедиктову [фото, видео]
Новости 24
Похороны Сергея Шеховцова пройдут в Краснодарском крае
Венедиктов покинул совет директоров "Эха Москвы"
В Госдуме рассказали, что помогло РФ выиграть в споре с Украиной в ВТО
Власти США в течение восьми лет негласно наблюдали за авиапассажирами
Социалисты раскритиковали вице-премьера Италии Маттео Сальвини за цитирование Муссолини
Барак Обама станцевал на концерте Бейонсе
Большой рыжий пес испугался эскалатора, поэтому хозяину пришлось взять его на руки
В Европарламенте отреагировали на слова депутата Латвии о развале России
Минобороны Украины признало массовые увольнения офицеров
Путин назначил нового заместителя министра обороны
В Калужской области стартовал Международный форум "Форсаж"
Почти три четверти британцев недовольны работой Мэй на посту премьер-министра
В Швеции из-за дождей вокзал превратился в аквапарк
Умер Сергей Шеховцов – актер из сериала «Дальнобойщики»
Лавров заявил, что Россия получает информацию о возможных военных планах США и других стран
Германия экстрадировала в РФ обвиняемого в поставках кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука
Путин наградил сотрудников СК, расследовавших дела Захарченко, Белых и Скрипалей
Греческий суд удовлетворил запрос об экстрадиции Александра Винника в Россию
Четыре иностранных туриста погибли при наезде автомобиля в Таджикистане
В Китае появился первый в мире отель, где работают роботы
Польский депутат призвал оценить ущерб, понесенный от СССР, и потребовать у России репарации
Путин подписал закон об обязанности автоугонщиков возмещать ущерб
Опубликован итоговый доклад об исчезновении малайзийского Boeing
Новый глава МИД Великобритании назвал жену-китаянку японкой
В Москве две женщины пытались обманом обналичить более 870 млн рублей
Производство газа увеличилось на 8 процентных пунктов
Путин подписал закон об обязательной дополнительной маркировке сигарет
Лавров назвал аномалией нынешнее состояние отношений России и Украины