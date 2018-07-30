Между Севастополем и Ялтой открыли скоростное морское сообщение

СЕГОДНЯ 18:35 2018-07-30T18:53:20+03:00

Дмитрий Медведев в кабине скоростного пассажирского судна "Комета" во время церемонии открытия в морском порту регулярного скоростного морского движения между Севастополем и Ялтой. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Со следующего года пассажирские суда из Крыма должны начать курсировать в Новороссийск и Сочи

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Минувшие выходные, а также понедельник Дмитрий Медведев провел в Крыму. МИД Украины на своем сайте тут же опубликовало протест: мол, свой визит российский премьер был обязан согласовать с украинскими властями, поскольку они считают полуостров «временно оккупированной территорией». Впрочем, в самом Крыму на эту ноту никто не обратил внимания. В воскресенье в Севастополе Медведев побывал на военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России, а в понедельник открыл регулярное движение скоростного пассажирского судна «Комета 120М» между Севастополем и Ялтой.

Скоростное пассажирское судно "Комета 120М". ФОТО - пресс-служба концерна "Калашников"

Во время торжественной церемонии премьера попросили ударить в судовой колокол на берегу. После этого был поднят трап, и судно вместе с премьером на борту отправилось в первый рейс. «Комета 120М» на подводных крыльях вмещает 120 пассажиров. Дорога до Ялты занимает около двух часов. Впрочем, до Ялты Медведев не добрался. Премьеру еще предстояло провести совещание в Севастополе. Поэтому, пройдя несколько морских миль по маршруту, свеженькая «Комета» развернулась и вернулась к причалу.

- Очень хорошее судно, достойная замена «Кометам», «Ракетам», которые у нас в Советском Союзе эксплуатировались, которые до сих пор ходят по рекам и по морям, - заметил Медведев.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и вице-премьер РФ Дмитрий Козак в скоростном пассажирском судне "Комета". ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

С 2019 года рейсы «Кометы 120 М» планируют запустить в Новороссийск и Сочи.

На состоявшемся после морской прогулки совещании о развитии Крыма Медведев заявил, что наиболее трудный этап интеграции полуострова в экономику России пройден.

- Мы приняли десятки нестандартных решений по энергоснабжению, по водоснабжению, по обеспечению газом, транспортом. Теперь мы вошли в режим более спокойной плановой работы, и нужно создать на полуострове совершенно иные стандарты жизни и отдыха, новую социальную среду, превратить Крым в динамично развивающийся регион, - сказал премьер.

С 2019 года рейсы «Кометы 120 М» планируют запустить в Новороссийск и Сочи. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, аэропорт Симферополя в этом году (благодаря строительству нового терминала) ставит рекорды: он обслужил уже 2,5 миллиона человек. А через Крымский мост в обе стороны уже проехали больше одного миллиона автомобилей и 12 тысяч автобусов.

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