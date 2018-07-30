Если заболел в отпуске: как не потерять деньги и отпускные дни в 2018 году

СЕГОДНЯ 20:20 2018-07-30T20:13:37+03:00

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ПРОСТУДИТЬСЯ НАКАНУНЕ

В офисе дует кондиционер, под которым по закону подлости можно простудиться накануне отпуска, в южных странах подстерегают тропические инфекции, травмы во время экстремального отдыха и т.п. Самые частые варианты сочетания «отпуск — болезнь» мы рассмотрели с опытными экспертами Центра социально-трудовых прав (ЦСТП).

Ситуация первая: вы заболели или уже сидите на больничном, и подошло время ежегодного планового отпуска. «По сей день у нас действуют Правила об очередных и дополнительных отпусках, утвержденные еще Наркоматом труда СССР в 1930 году, - поясняет юрист ЦСТП Фатима Сулейманова. - Исходя из этого документа, если причины, мешающие работнику своевременно уйти в отпуск (в том числе болезнь), наступили до его начала, то отпуск переносится». Новые даты отдыха определяются по соглашению работника с работодателем.

СОВЕТ

Вам нужно сообщить работодателю (в отдел кадров или своему непосредственному руководителю), что находитесь на больничном. И при первой возможности передать письменное заявление: в нем указываете, что не смогли воспользоваться отпуском из-за болезни и просите перенести его на такие-то даты. Напомним, работодатель не обязан безоговорочно согласиться - по закону этот вопрос решается путем консенсуса шефа и его подчиненного.

ПРОДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНЕСТИ

Ситуация вторая: зловредная инфекция настигла в разгар заслуженного отдыха. Тогда отпуск должен быть продлен или перенесен, говорится в статье 124 Трудового кодекса РФ. Кто и как выбирает — продление или перенос? - закон не уточняет.

- По сложившейся практике ст. 124 ТК толкуют так: если работник сам не проявил инициативу и не написал заявление о переносе отпуска в связи с болезнью на другой срок, то отпуск автоматически продлевается на количество дней больничного (считаются все календарные дни, кроме праздничных), - разъясняет наш юридический эксперт. Причем, работодателю даже не требуется издавать специальный приказ. Законность такой практики недавно была подтверждена судом, подчеркивает Фатима Сулейманова (пример показательного «больнично-отпускного» судебного дела см. ниже).

СОВЕТ

Если автоматическое продление отпуска вас не устраивает, поскорее пишите завление о переносе части отпуска в связи с болезнью. Желательные даты переноса можно указать сразу либо согласовать уже по возвращении. Надежнее всего — с юридической точки зрения — отправить письмо обычной почтой с описью вложения и уведомлением о вручении. Если такой возможности нет (вы за границей, оказались в больнице и т. п.), отправляйте любым другим способом, например, по электронной почте.

Пример из судебной практики

Работник обратился в суд с заявлением о признании незаконным приказа о продлении отпуска. Приказом от 26.06.2017 ему был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 36 календарных дней с 3 июля 2017 г. по 7 августа 2017 г. В период отпуска он с 17 июля по 7 августа был временно не трудоспособен. 8 августа он вышел на работу, полный рабочий день исполнял свои должностные обязанности. В 16 часов 40 минут он был ознакомлен с выпиской из приказа от 08.08.2017, согласно которому в связи с его временной нетрудоспособностью и отсутствием заявления о желании перенести на другое время неиспользованные дни отпуска отпуск был продлен на 22 дня с 8 по 29 августа 2017 г. Работник полагал, что ответчиком (работодателем) были нарушены его трудовые права, поскольку 8 августа он от исполнения должностных обязанностей отстранен не был, а работодатель издал приказ о продлении периода нахождения в отпуске без учета его мнения. Однако суд пришел к выводу, что поскольку никаких заявлений от работника не поступило, работодатель обязан был автоматически отпуск продлить, что он и сделал (Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 11.04.2018 по делу N 33-4718/2018).

А ЧТО С ДЕНЬГАМИ?

По Трудовому кодексу отпускные в полном объеме выплачиваются не позднее чем за три дня до начала отдыха. Выходит, заболев во время отпуска, работник уже имеет на руках или банковской карте сумму за все время «каникул». А если из-за болезни часть отпуска переносится либо отдых продлевается (см. выше), плюс пособие по временной нетрудоспособности (больничные) за время бюллетеня должны начислить — как не запутаться в решении денежного вопроса?

- Если отпуск или его часть переносят, то обязательно делается перерасчет, - рассказывает юрист Фатима Сулейманова. - Ту долю отпускных, которая приходится на неиспользованные дни отдыха и при этом уже выплачена, у работника удерживают. Но! По закону такое удержание допускается только из отпускных, то есть когда вы решите использовать оставшуюся часть отдыха. То есть вычитать из ближайшей зарплаты эти деньги нельзя ни в коем случае.

Если отпуск не переносится, а продлевается на количество дней болезни, то ничего не пересчитывают. И в любом случае, если работник оформляет больничный лист, ему независимо от отпускных выплачивается пособие по временной нетрудоспособности (см. ниже инфографику «Будь в курсе»).

Сколько заплатят по больничному листу в 2018 годуФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЕСЛИ ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК

Малыши и подростки на отдыхе чаще взрослых подхватывают «летние» инфекции, и родителям вместо моря приходится загорать у постели ребенка, а то и в больничной палате. В рабочее время на этот период можно оформить бюллетень по уходу за больным членом семьи и получить больничные.

- Исходя из нынешней формулировки статьи 124 Трудового кодекса, отпуск продлевается только в случае болезни самого работника. Увы, если во время отдыха заболевает ребенок или другой член семьи, то для работодателя это не влечет каких-либо правовых последствий, - уточняет наш эксперт.

Словом, ни на продление/перенос части отпуска, ни на оплату больничного по уходу за членом семьи в таком случае рассчитывать не приходится.

В ТЕМУ

Куда податься в другом регионе и за границей

Если вы отдыхаете на юге или в другом регионе России не по месту жительства, то в случае простуды, отравления, травмы и т. д. имеете полное право бесплатно получить медпомощь в местной поликлинике/больнице по полису ОМС. Здесь же бесплатно вам должны выдать больничный лист. Также бюллетень могут оформить платно в коммерческой клинике — при условии, что у нее есть лицензия на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности.

Если вас прихватило на заграничном отдыхе, все будет значительно сложнее, предупреждает юрист Центра социально-трудовых прав Фатима Сулейманова. Вам понадобится:

1) получить в зарубежной клинике медицинский документ, подтверждающий вашу временную нетрудоспособность;

2) обратиться в МИД России за консульской легализацией этого документа;

3) оформить нотариально удостоверенный перевод данного документа;

4) принести документ с переводом в свою поликлинику, чтобы врачебная комиссия (ВК) рассмотрела вопрос о замене иностранного больничного на российский;

5) в случае положительного решения ВК и выдачи российского больничного нужно будет отнести его своему работодателю.

Все расходы ложатся на работника. При этом, чтобы вам оплатили больничный лист, нужно выполнить все необходимые процедуры и принести работодателю бюллетень российского образца не позднее, чем через 6 месяцев после восстановления трудоспособности (то есть закрытия больничного листа).

Словом, придется потратить немало времени. Вряд ли это оправдает себя в случае 3 — 4-дневной простуды или отравления, а вот при переломе ноги или другой серьезной травме/болезни, случившейся в начале 28-дневного отпуска, такой порядок может пригодиться (тьфу-тьфу, чтобы вам это не понадобилось).