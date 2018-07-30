Армен Джигарханян требует 3 миллиона рублей компенсации от бывшей жены

СЕГОДНЯ 19:37 2018-07-30T20:33:01+03:00

До сих пор ведутся судебные споры по поводу совместного имущества Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской Фото: Борис КУДРЯВОВ

Изменить размер текста: A A

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обвиняется по ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в СМИ"). По этой статье предусмотрено наказание от штрафа (до 200 тыс. рублей) до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, Виталина установила в рабочем кабинете Джагарханяна видеокамеру, которая была вмонтирована в потолочный плинтус. Джигарханян не знал, что за ним ведется скрытое наблюдение. И, возможно, никогда бы не узнал об этом, если бы видеозапись не попала в эфире центрального телеканала. Против Виталины возбудили уголовное дело, взяли подписку о невыезде, суд наложил обеспечительный арест на ее московскую квартиру. Кроме того, Армен Джигарханян подал гражданский иск о возмещении морального ущерба в 3 млн. рублей в рамках уголовного дела, что и подтвердил адвокат народного артиста. Однако эта новость не сильно удивила Виталину.

- Сейчас полным ходом идут проверки в Следственном комитете по Московской области, Следственном комитете по СВАО г. Москвы по нашим заявлениям, - рассказала "КП" адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова. - Вот уж кому следует беспокоиться, так это тем, кто мошенническим способом произвел отчуждение ( в форме дарения) квартиры в д.Глухово, которая ранее принадлежала Виталине, а в последующем группой лиц по предварительному сговору была передана в собственность третьего лица. Это тяжкое преступление и наказание по нему предусматривает срок до 10 лет лишения свободы. Вот это действительно должно вызывать беспокойство, а обвинение моей подзащитной по ч.1 ст. 137 УК РФ, мы разумеется будем оспаривать в суде, тем более, что после ознакомления с материалами уголовного дела, наша задача упрощена: дело состоит из «одного сплошного процессуального нарушения», никакой критики не выдерживает уровень и качество следствия. У судебному процессу мы полностью готовы и будем отстаивать интересы Виталины до победного окончания! Только так!

Напомним, осенью минувшего года произошел скандал в семье народного артиста СССР. Армен Джигарханян обиделся на жену, которая, по его мнению, слишком вмешивалась в дела его театра. Друзья артиста помогли ему уйти из дома. После этого последовал развод. И до сих пор ведутся судебные споры по поводу совместного имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поддельные подписи и тайные документы: после развода Джигарханян и Виталина продолжают делить имущество

А в это время Росреестр закрыл информацию об имуществе народного артиста СССР (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская: Я отдала три миллиона рублей, чтобы вернуть мужа домой

В эфире Радио «Комсомольская правда» экс-супруга артиста рассказала о самых сокровенных секретах своего брака (подробности)