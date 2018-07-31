Книгу с автографами Пастернака, Шостаковича, Зощенко и Асеева продали за 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 01:05 2018-07-31T01:54:14+03:00

Аукционый рекорд в 19 миллионов за книгу с дарственной надписью Велимира Хлебникова не побит

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ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ПОЭТ

Поэт-футурист Алексей Крученых ратовал за «заумную поэзию» для чего создал собственный звуковой язык, лишеный всякого смысла. «Дыр бул щыл убешщур скум вы со бу р л эз» - хрестоматийный пример его лучшего текста, в котором новатор Крученых находил «больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина».

На определенном жизненном этапе он перестал заниматься поэзией и жил в основном продажей редких книг и рукописей. К своему дню рождения - 21 февраля 1944 года - предприимчивый поэт попросил знаменитых друзей и знакомых выпустить в его честь «залпы поздравлений» с развернутыми дарственными надписями. В результате получилась уникальная рукописная книжка, состоящая из телеграмм, поздравлений и дружеских приветствий. Так, интеллигентный Дмитрий Шостакович написал: «Неужели Вам 58 лет? А я думал, что 30. С чем поздравляю». Неожиданно серьезное поздравление сделал Михаил Зощенко: «Наука и литература. Мысли поэта, обладающего точностью зрения ученого, совпадают с мыслями прозаика. Дорогой Алексей Елисеевич, от души приветствую Вас». Восторженный Пастернак поставил свой инскрипт: «Какая прелесть, какая форма!! Автору надо писать повествовательно-бытовую поэму в стихах, и я лопну от зависти. С чем и поздравляю автора и новорожденного». Вот этот милый междусобойчик и обмен любезностями, выпущенный Алексем Крученых в единственном экземпляре, анонимный покупатель оценил на последнем аукционе в 1,5 миллиона рублей.

Цены на автографы знаменитостей растут. Если десять лет назад за автограф Николая Гумилева или Марины Цветаевой коллекционеры платили 2 - 3 тысячи долларов, то сейчас эта сумма увеличилась в 10 раз. По мнению, директора аукционного дома «Литфонд» Сергея Бурмистрова, это не предел. Цены постепенно будут приближаться к общемировым.

- За любым автографом, как правило, стоит история, проливающая новый свет на личность его автора. За книгу с автографом коллекционеры готовы заплатить в десятки, а то и в сотни раз больше, чем за такой же экземпляр, но без инскрипта. Дарственные надписи известных литераторов, ученых, политиков - это некая машина времени, позволяющая вернуться в прошлое, почувствовать свою сопричастность с кумиром и даже дотронуться до экземпляра, который он держал в руках. Ну представьте, у вас в руках книжка, на которой расписался Пушкин. Кстати, и в ХIX веке цены на автографы великих современников были высокими.

Поэт Алексей Крученых попросил именитых друзей прислать ему «залпы поздравлений» в честь 58-летия. Эта рукописная книга с автографами была продана за 1,5 миллиона рублей. Фото: Heritage Images/Getty Images, предоставлено организаторами аукциона

- И сколько может стоить автограф Александра Сергеевича?

- Больше миллиона долларов. Автографы других классиков - Лермонтова, Гоголя, Достоевского - коллекционеры оценивают в несколько сотен тысяч долларов. Автографы поэтов Золотого века, как правило, дороже, чем Серебряного. А Серебряный век значительно дороже поэтов-шестидесятников. Хотя инскрипты писателей и поэтов 1960 - 1980-х годов с каждым годом растут в цене.

За записную книжку Анны Ахматовой с дарственной надписью писателю Виктору Ардову (отчиму актера Алексея Баталова) коллекционер заплатил 7 миллионов рублей. Фото: Моисей НАППЕЛЬБАУМ/ТАСС

СКУРИЛИ РАРИТЕТНЫЙ ТИРАЖ

- Чей автограф был самым дорогим из тех, что вы продавали на аукционе?

- Книга с автографом поэта начала XX века Велимира Хлебникова «Ладомир» была продана за 19 800 000 рублей. Для российского рынка это абсолютный рекорд. Много лет эта книжка хранилась в семье наследников поэта Григория Петникова, который был издателем Велимира Хлебникова. Собственно ему и посвящен автограф на обложке: «Петникову от Велимира Хлебникова 26 VII 20 скоро увидимся Велимир». Очень скромный автограф. Вариант СМС, говоря современным языком.

Но это единственное прижизненное издание поэмы, выпущенное летом 1920 года в Харькове очень маленьким тиражом - всего 50 экземпляров. Весь тираж Хлебников раздарил своим друзьям. Большинство экземпляров были практически сразу скурены: из-за дефицита бумаги страницы книги использовали для закрутки табака. Из мизерного тиража «Ладомира» уцелели лишь семь экземпляров. Понятно, что каждый из них для коллекционеров на вес золота, исключительная библиографическая ценность. На некоторых экземплярах стоит автограф Хлебникова, отсюда и высокая цена.

- За 7 миллионов рублей была продана записная книжка Анны Ахматовой, - продолжает директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. - На внутренней стороне обложки - экслибрис Виктора Ардова, в семье которого часто останавливалась Ахматова, и ее дарственная надпись: «Виктору Ардову - не поэту, но человеку, собравшему мои «дела и дни» воедино, не взирая на ремонт. Ордынка, Москва 4 апреля 1959 г.». Чем известнее личность, тем дороже ее инскрипт. Ценятся автографы поэтов и писателей «первого круга», автографы известных политиков, деятелей культуры. Чем более ранний автограф, тем он дороже. Так автографы Анны Ахматовой, оставленные в 1910-х годах, будут в десятки раз дороже, чем ее автографы 1950 - 1960-х годов. Автографы, адресованные известным личностям будут намного дороже, чем послания неизвестным адресатам. Если вдруг посредине книжки обнаруживаются авторские ремарки, например, Марины Цветаевой, эта находка переводит книгу в разряд музейной редкости.

Рекордом российских аукционов автографов остается книга Велимира Хлебникова «Ладомир» с дарственной надписью автора, проданная за 19 миллионов 800 тысяч рублей. Фото: wikimedia.org, предоставлено организаторами аукциона

А КАК У НИХ

Полмиллиона долларов за Винни-Пуха

Недавно на аукционе Sotheby's в Лондоне один коллекционер заплатили более полумиллиона долларов ($570 000) за карандашный рисунок карты Стоакрового леса, в котором жил Винни-Пух и его друзья. Рисунок был сделан в 1926 г. художником Эрнестом Шепардом, который создал образ медвежонка для книги английского писателя Алана Милна. К рисунку приложил руку сын Милна - Кристофер Робин: внизу листа стоит автограф мальчика: «Нарисовано мною, а мистер Шепард помогал».

А письмо реформатора Мартина Лютера с его личной подписью выставлено сейчас на аукционе в США за 300 тысяч долларов.

- Для российского антикварного рынка это колоссальные деньги. У нас такие стартовые цены могут быть только на автограф Пушкина или Лермонтова, - считает Сергей Бурмистров. - Ну а рекордную цену за автограф заплатил Билл Гейтс: $30,8 миллиона - за рукописную книгу Леонардо да Винчи «Трактат о воде, земле и небесных телах». Но это целый так называемый Лестерский кодекс да Винчи, написанный от первой до последней буквы рукой гения. С одной стороны, это надежная инвестиция, с каждым годом рукопись да Винчи становится только дороже. С другой - Билл Гейтс сразу поставил себя в ранг серьезного коллекционера.