«Клон Дейнерис»: Анна Калашникова резко сменила имидж
Раньше красотка Анна Калашникова искала любовь на скандальных ток-шоу, выясняя отношения с певцом Прохором Шаляпиным. Теперь артистка дебютировала в качестве ведущей спортивной программы Первого канала и решила удивить зрителей сменой имиджа. Калашникова призналась, что готова на смелый эксперимент со своей внешностью.
Певица разместила в своем Инстаграме необычные фото в белом парике.
Поклонники Калашниковой тут же вынесли вердикт, что Анна стала клоном героини актрисы Эмилии Кларк, главного персонажа серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина и сериала «Игра престолов» Дейнерис Таргариен: «Вы скопировали образ Дейнерис Таргариен!Не могли что-то свое придумать?», «Аня вам очень идет блонд, но вы на этой фотографии просто копия «матери драконов!», «Верните свой цвет! С таким цветом ходят только куклы!».
- Подписчики уже не раз просили меня поменять прическу, упрекая меня в консервативности. И вот я решилась на смену имиджа. Думаю сделать каре или стать блондинкой, - поделилась с журналистами Анна Калашникова. - Меня не смущает, что я напоминаю кому-то Эмилию Кларк. Для меня это комплимент. Посмотрим, как отреагирует на такую кардинальную смену имиджа мой мужчина…