2018-07-30T21:37:48+03:00
Звезды

«Клон Дейнерис»: Анна Калашникова резко сменила имидж

Теперь эпатажная певица выглядит, как главная героиня сериала «Игра престолов»
Алина ЧЕРНОВА
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Поклонники уже нашли сходство между певицей и Дейнерис ТаргариенПоклонники уже нашли сходство между певицей и Дейнерис ТаргариенФото: кадр из фильма
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Раньше красотка Анна Калашникова искала любовь на скандальных ток-шоу, выясняя отношения с певцом Прохором Шаляпиным. Теперь артистка дебютировала в качестве ведущей спортивной программы Первого канала и решила удивить зрителей сменой имиджа. Калашникова призналась, что готова на смелый эксперимент со своей внешностью.

Певица разместила в своем Инстаграме необычные фото в белом парике.

annakalashannakalash
Продолжаю работу над сменой имиджа! Давайте вместе выбирать образы. Номер 1. Как мне такой оттенок блонд? Многие из вас рекомендовали мне сменить имидж, стать блондинкой и тд и тп. Так вот как вам? Мне непривычно!? Сама не понимаю, идет или нет? Мое или не мое? Пока буду лететь в Баку буду думать, а прилетев прочитаю ваше мнение и советы Полетели Про платье сразу отвечаююю @malina_fashion
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Поклонники Калашниковой тут же вынесли вердикт, что Анна стала клоном героини актрисы Эмилии Кларк, главного персонажа серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина и сериала «Игра престолов» Дейнерис Таргариен: «Вы скопировали образ Дейнерис Таргариен!Не могли что-то свое придумать?», «Аня вам очень идет блонд, но вы на этой фотографии просто копия «матери драконов!», «Верните свой цвет! С таким цветом ходят только куклы!».

- Подписчики уже не раз просили меня поменять прическу, упрекая меня в консервативности. И вот я решилась на смену имиджа. Думаю сделать каре или стать блондинкой, - поделилась с журналистами Анна Калашникова. - Меня не смущает, что я напоминаю кому-то Эмилию Кларк. Для меня это комплимент. Посмотрим, как отреагирует на такую кардинальную смену имиджа мой мужчина…

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