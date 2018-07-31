2018-07-31T10:44:40+03:00
Происшествия

Мигрант получил 15 лет колонии за план нападения на московскую школу

При обыске у террориста нашли ваххабитскую литературу и мощную бомбу [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Муродбек Кодиров после задержания.Муродбек Кодиров после задержания.
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Вступил в законную силу приговор Московского окружного военного суда в отношении гражданина Узбекистана Муродбека Кодирова, который вместе с подельником собирался напасть 1 сентября 2017 года на московскую школу.

Мигрант получил 15 лет колонии за план нападения на московскую школу.При обыске у террориста нашли ваххабитскую литературу, и мощную бомбу

"В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу установлено, что, являясь участником запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство", Муродбек Кодиров планировал совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Московского региона 1 сентября 2017 года. В ходе проведенных обысков по месту его проживания было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его сборки", - сообщили в подразделении УФСБ России по городу Москве и Московской области, которое занималось расследованием этого преступного эпизода.

По словам осужденного, он собирался с топором напасть на школьников, которые шли на урок мира, а потом взорвать на школьной линейке бомбу.

О планах мигрантов стало известно после того, как один из них выложил в интернет запись, в которой присягал на верность террористам, находящимся в Сирии. После удачной акции бандиты рассчитывали перевезти своих жен и детей из Москвы на Ближний Восток.

Суд признал Кодирова террористом и отправил его на 15 лет в исправительную колонию строгого режима. Розыск его подельников продолжается.

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