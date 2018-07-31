2018-07-31T14:36:37+03:00
Политика

Путина попросили помочь с больницей в Нарьян-Маре

Глава Ненецкого округа доложил президенту о ситуации в регионе
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССВременно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Может быть, это не очень значительный на федеральном уровне объект, тем не менее для города, для округа это действительно значимое мероприятие, - как бы извинился врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, докладывая Владимиру Путину о строительстве молодежного центра в Нарьян-Маре.

С уровня президента страны это, действительно, было не слишком большое событие, но для жителей Ненецкого округа - огромное. Поэтому Путин терпеливо слушал и про молодежный центр, который не могут достроить несколько лет и потому просят помощи федерального центра. И про школы и ФАПы, и про единственную больницу, оборудовать которую в Нарьян-Маре с двадцатитысячным населением по мировым стандартам невыгодно, но и не делать этого нельзя.

- У нас, действительно, единственное центральное медицинское учреждение, которое должно выполнять основную функцию первичного медицинского звена и, самое главное, диагностического центра, - рассказывал Цыбульский. - В силу малочисленности населения нам нет ни экономического, ни социального смысла у себя делать серьёзный, высокотехнологический центр медицинской помощи. Нам лучше направлять людей в те центры, где сконцентрированы лучшие компетенции в стране. И мы можем себе позволить, в том числе взять на себя расходы по транспортировке и по отправке таких больных. Но нам крайне важно у себя развить именно компетенции по диагностике, потому что в первую очередь люди должны получать хорошую диагностическую помощь.

Именно поэтому округ и просил президента помочь достроить новую больницу с инфекционным отделением.

- Они у нас, честно говоря, находятся в плачевном состоянии, степень износа уже 100 процентов, - сказал глава НАО. - Мы, конечно, будем это делать средствами окружного бюджета, но с учётом тех возможностей, которые у нас есть, эта стройка может растянуться на долгое время.

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