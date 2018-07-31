2018-07-31T14:40:04+03:00
Звезды

Пошутила? Деми Мур заявила, что Вайнштейн приставал к Брюсу Уиллису

Все это происходило перед съемками фильма «Криминальное чтиво»
Ольга АНТОНОВА
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Продюсер Харви Вайнштейн.Продюсер Харви Вайнштейн.Фото: REUTERS
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Казалось бы, когда страсти вокруг скандала с Харви Вайнштейном только улеглись, снова поднимать эту тему, не стоит. Не так много времени прошло после суда. Но Деми Мур все-таки решила сделать это в рамках юмористического шоу «Поджарь звезду». Она рассказала, чтобы получить роль в «Криминальном чтиве», который продюсировал Вайнштейн, Брюсу пришлось терпеть приставания бывшего киномагната.

«Брюс пошел в отель к Вайнштейну на прослушивание, а потом он вернулся, крутя этим шаром (БДСМ-кляп из знаменитой сцены с Марселласом Уоллесом в подвале. — Прим. ред.) и сказал: «Я получил роль»», - сообщила Деми. Зрители сразу догадались, что это шутка о Харви, но тут же заявили в комментариях к программе в интернете, что она совсем некорректна. В конце концов, шоу могут смотреть жертвы киномагната и им такой юмор может прийтись совсем не по душе.

Впрочем, сам Брюс спокойно отреагировал на шутку бывшей жены.

Напомним, актеры были женаты с 1987 по 2000 годы. У них трое дочерей, которые они старались воспитывать вместе, несмотря на то, что у Брюса уже давно другая семья.

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