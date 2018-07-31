2018-07-31T15:05:43+03:00
Наука

31 июля 2018 года наступит ночь Великого Противостояния Марса

Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Марс стал к нам гораздо ближе.Марс стал к нам гораздо ближе.
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НАСА напоминает: ближайшей ночью — с 31 июля на 1 августа 2018 года - Солнце, Земля и Марс выстроятся в одну линию. Марс при этом окажется сравнительно недалеко от Земли: до него будет всего 57,6 миллиона километров. Подобное взаимное расположение наших планет — 3 и 4 от Солнца - называют Великим противостоянием. «Круче» него только Величайшее противостояние, когда Марс подлетает еще ближе. Как, к примеру, в августе 2003 года. Тогда - впервые за минувшие 60 тысяч лет - до него было меньше 55 миллионов километров. Следующее Величайшее сближение в 2287 году, Великое — вроде нынешнего — в 2020.

Орбита Марса - эллиптическая, еще и наклонена относительно земной орбиты.

Орбита Марса - эллиптическая, еще и наклонена относительно земной орбиты.

Нынешний Марс по сравнению с майским.

Нынешний Марс по сравнению с майским.

Расписание противостояний Земли и Марса.

Расписание противостояний Земли и Марса.

Ищите Марс над южным горизонтом чуть левее созвездия Стрельца и Сатурна.

Ищите Марс над южным горизонтом чуть левее созвездия Стрельца и Сатурна.

Приблизившийся к нам Марс взойдет над южным горизонтом. Где-то около полуночи поднимется примерно на 35 градусов. При этом видимый размер Красной планеты окажется почти в 2 раза больше по сравнению с «июньским», а относительно «январского» он увеличится аж в 5 раз.

Изменение видимого размера Марса по мере его приближения к Земле и последующего удаления.

Изменение видимого размера Марса по мере его приближения к Земле и последующего удаления.

Астрономы обещали, что можно будет увидеть рельеф поверхности Марса даже в небольшой любительский телескоп. Но в земные планы вмешался космос — на соседней планете еще не закончилась чудовищная пыльная буря. Она охватила весь Марс, скрыв от глаз наблюдателей детали.

Но и пыльный Марс — красивейшее зрелище. Он станет только еще ярче на небосводе — примерно в 3 раза.

Кстати, специалисты НАСА предостерегают любителей небесных шоу: не «ведитесь» на полоумные обещания, которые регулярно появляются с 2003 года. Мол, Марс станет размером с Луну. Нет, столь большим не станет. Хотя и увеличится.

В НАССА "огорчили": Марс не станет размером с Луну.

В НАССА "огорчили": Марс не станет размером с Луну.

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