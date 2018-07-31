Чаще всего выпускники заваливают биологию и обществознание

СЕГОДНЯ 15:04 2018-07-31T15:12:03+03:00

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Сегодня в обязательном порядке школьники сдают только два предмета - русский язык и математику. К ним они готовятся целенаправленно. Остальные дисциплины ученики могут выбирать в зависимости от того, в какой вуз и на какую специальность хотят поступить.

Из «необязательных» предметов сложнее всего оказалось сдать экзамен по биологии - на нем «засыпалось» 17,01% школьников. ЕГЭ по обществознанию оказался непреодолимым барьером для 16,43% учащихся. В пятерку наиболее трудных испытаний вошли также химия (15,88%), информатика (11,51%) и история (9,6%).

Такие цифры объясняются тем, что эти экзамены пытаются сдать ребята, которые к ним специально не готовятся. Дело в том, что сейчас выпускники могут подавать документы одновременно в несколько вузов на разные специальности. Поэтому, многие школьники сдают предметы, в которых они не очень сильны, чтобы иметь на всякий случай запасной вариант. Логика проста: если провалить экзамен, ничего страшного не произойдет, этот результат не будет учитываться. А если повезет, и ты наберешь высокие баллы, то шансы поступить в вуз вырастают.

Любопытно, что 4 года назад самым провальным считался ЕГЭ по истории - 20,4% участников экзамена не могли набрать даже минимальные баллы. Сегодня этот предмет только замыкает первую пятерку «черного списка». Либо школьникам удалось подтянуть историю, либо потенциальные двоечники поняли, что сдать ее на халяву не получится.