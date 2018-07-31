«Орлы» из «Анжи» грозят сняться с чемпионата

СЕГОДНЯ 16:07 2018-07-31T16:08:53+03:00

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Спустя пару недель после окончания чемпионата мира по футболу в России может обанкротиться очередной клуб. Махачкалинский «Анжи» должен четверть миллиарда рублей, и не знает, где их найти. Если случится самое худшее, то в год ЧМ-2018 в стране умрет третья команда высшего эшелона. Ранее скончались действующий обладатель Кубка России «Тосно» и клуб Премьер-лиги «Амкар».

На вертолете на тренировку

Но как же полыхал «Анжи» еще несколько лет назад! 2011 год в Дагестан приехали Роберто Карлос и Самюэль Это'О за 27 млн евро! А следом за ним в стане «орлов» появились Жирков (15 млн евро), Траоре (18 млн)... Через пару лет еще больше: Виллиан - 35 млн евро! Игорь Денисов - 15 млн евро! Александр Кокорин - 19 млн евро! Шатов, Смолов, Буссуфа... Деньги летели, как на дагестанской свадьбе. А генералом на ней был Гус Хиддинк, которого позвали тренировать всю эту банду миллионеров.

Ту команду называли «Золотой Анжи». Люди, работавшие в клубе, рассказывали, что Это'О постоянно летал домой в Италию на частном самолете владельца команды Сулеймана Керимова, а Жирков и Габулов как-то явились на тренировку на зафрахтованном ими вертолете. Космические зарплаты, новый стадион, и Махачкала, увешанная портретами игроков размерами в многоэтажный дом - главные воспоминания о той золотой эпохе «орлов». А в 2013 году все закончилось в один момент.

Под колпаком у ФБР

Сулейман Керимов, который оплачивал все это безумие, резко охладел к футболу, распродал всех звезд и через несколько лет подарил команду бизнесмену Осману Кадиеву. Новый владелец «Анжи» - тоже интересный персонаж. В Америке он покупал дом у Эдди Мэрфи, в Болгарии его задерживали по подозрению в вымогательстве, едва не выдали США, и до сих пор за Кадиевым охотится ФБР.

Новый владелец клуба год назад еще больше ужал бюджет, срезал зарплаты игрокам, и «Анжи» вылетел из Премьер-лиги. А потом в один миг вернулся в нее, потому что обанкротился «Амкар» и получилось занять его место. Но кто разрешил клубу с долгами заявится на чемпионат, не известно - все официальные лица российского футбола молчат.

Цена вопроса - 250 млн

Долги остались с прошлого сезона - порядка 250 млн. рублей нужны на зарплаты игрокам и налоги. Эти деньги футбольный клуб просил у властей Дагестана. И вроде бы как договоренности о финансовой помощи была, вот только прежнего премьера республики арестовали, правительство сменилось, а новое денег выделять не хочет.

Сейчас «Анжи» ищет деньги на билеты, чтобы съездить на очередной матч, и грозит броситься вниз головой в финансовую пропасть, чтобы покончить жизнь самоубийством. Угрозы могут подействовать: 250 млн - не такие большие деньги в масштабах футбола, может, на этот раз клуб и спасут. Но проблема отложится лишь на время. 99 процентов вероятности, что зимой «Анжи» опять окажется при смерти.