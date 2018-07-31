Персеиды летят: главный звездопад лета начнется 12 августа

СЕГОДНЯ 16:30 2018-07-31T16:30:36+03:00

В пик августовского метеорного потока Персеиды на жителей Северного полушария начнут сыпаться до 100 «звезд» в час

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Ночь с 12 на 13 августа станет благоприятной для наблюдения метеоров потока Персеиды — на небе не будет Луны. Значит ее свет не помешает высматривать «падающие звезды» главного метеорного дождя лета.

Персеиды — это частички пыли, льдинок и камушков из хвоста кометы Свифта-Туттля. Комета пролетела, шлейф остался. В него словно в реку каждый год и входит наша планета, вращаясь вокруг Солнца.

С Земли кажется, будто бы яркие струйки, оставленные сгорающими в атмосфере частичками, вылетают из созвездия Персея. Отсюда и название - Персеиды.

Первые редкие струйки появились еще 17 июля, последние - вспыхнут 24 августа: небесная река широка. Однако в ночь с 12 на 13 августа она станет наиболее "полноводной". И плотность потока Персеиды будет максимальной.

Если верить наиболее скромным прогнозам, то можно будет увидеть примерно по 60 «падающих звезд» в час. Оптимисты ожидают до 100. А если повезет, то и больше. Как например, в 1863 году, когда наблюдатели фиксировали в час 215 ярких вспышек в небе.

Бывалые справедливо рекомендуют наблюдать звездопад за городом - там, где небо темнее. Можно без телескопа или бинокля – метеоры хорошо видны невооруженным глазом.

Персеиды словно бы летят из созвездия Персея.

Следить за «падающими звездами» Персеид обычно начинают с 11 вечера по местному времени. После полуночи интенсивность потока, как правило, нарастает и достигает максимума к 4.30 утра.

Искать созвездие Персея стоит в северной части неба - чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи, которое по форме напоминает букву «W».

Метеоры, летящие к нам со скоростью 210 тысяч километров в час, начинают загораться на высоте примерно в 70 километрах над Землей. Некоторые - наиболее крупные - будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркие струйки. Можно успеть загадать какое-нибудь коротенькое желание. Вроде "Замуж!", "Денег!". Или даже "Мир во всем мире!"

Одновременно с Персеидами к нам могут залететь Аквариды и Каприкорниды. Но их достаточно легко отличить друг от друга. Персеиды, как правило, белые. Аквариды - голубоватые. Каприкорниды - желтые и оранжевые. Последние, кстати, наиболее пригодны для загадывания желаний - они летят медленнее всех.

Метеор потока Персеиды, который как-то в августе сфотографировал астронавт Рон Гаран (Ron Garan) с борта Международной космической станции (МКС).

СПРАВКА "КП"

Комета Свифта-Туттля была открыта в 1862 году. Период ее обращения 135 лет. Последний раз ее видели в 1992 году. В 2126 году комета вернется и приблизится к нашей планете на 23 миллиона километров, а в 4479 году - на 4,5 миллионов километров. Землян, если они останутся, ждут красочные зрелища. Ведь комета - огромна. Ее ядро достигает 26 километров в диаметре. Этим, кстати, и объясняется то, что комета Свифта-Туттля оставляет столь насыщенный частичками шлейф. От большого "корабля" - больше "грязи".

Астрономы НАСА уверяют, что, начиная с 2008 года, количество метеоров, выпавших на Землю из хвоста кометы, увеличивается. Поэтому не исключено, что нынешние наблюдения станут весьма плодотворными, а звездопад - действительно красочным.

Официальным первооткрывателем Персеид считается бельгиец Адольф Кетеле - математик, астроном, метеоролог, социолог, один из родоначальников научной статистики. Он публично привлек внимание к красочному зрелищу в августе 1835 года. Однако о том, что Персеиды существуют, знали еще древние китайцы — упоминали об этом метеорном потоке в своих летописях в 36 году до нашей эры.